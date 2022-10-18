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Клишас напомнил о принципе открытости после решения Думы по трансляциям

Сенатор Андрей Клишас: Совфед продолжит трансляцию заседаний согласно принципу открытости
Сенатор напомнил, что принцип открытости заседаний парламента закреплен в Конституции, Совфед продолжит вести трансляции. Госдума ранее решила не транслировать заседания, чтобы деликатные вопросы не были «достоянием противника»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Совфед продолжит транслировать свои заседания, соблюдая принцип открытости, заявил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас в телеграм-канале.

«Совет Федерации не будет отключать трансляции своих заседаний. Трансляции заседаний Совета Федерации и комитетов будут проходить в прежнем режиме. Парламент должен быть открыт для граждан и СМИ», — написал Клишас.

Он также напомнил, что принцип открытости парламентских заседаний закреплен в ч. 2 ст. 100 Конституции. В ней говорится: «Заседания Совета Федерации и Государственной думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания». В регламенте Госдумы указано, что палата большинством голосов может принять решение провести закрытое заседание, если предложение об этом на заседании внесли совет Госдумы, председатель или комитет Госдумы, президент, премьер-министр. Тогда на заседание не пускают представителей СМИ, видеосъемка не допускается. На сайте Совфеда говорится, что сенаторы также могут принять решение о проведении закрытого заседания.

Начальник пресс-службы Совфеда Владислав Пономаренко также сообщил РБК, что пленарные заседания планируется транслировать как прежде. «С отключением YouTube (речь идет о блокировке аккаунтов Совфеда. — РБК) проблем с этим не возникло. У нас ведутся трансляции во «ВКонтакте», на RuTube, в социальных сетях. Естественно, это касается и завтрашнего заседания», — заявил он.

Ранее источники РБК сообщили, что Госдума решила больше не вести в интернете трансляции своих заседаний. По словам одного из собеседников, трансляции будут только по кабинетам депутатов и для журналистов, аккредитованных в Госдуме. Заседания будут доступны в записи. Источник «РИА Новости» указал, что решение связано с рассмотрением значительного числа вопросов о спецоперации.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев пояснил телеканалу «Звезда», что те вопросы, которые требуют «деликатного обсуждения в профессиональном узком кругу в современных условиях не должны быть достоянием нашего противника». Он привел пример, что пока вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывает о проведенной работе по восстановлению объекта, «через какое-то время наносится удар по этому объекту». Информация должна быть закрытой, указал Васильев, посоветовав «к этому привыкать».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Клишас Совет Федерации Госдума заседание думы
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