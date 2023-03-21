Депутат предложила возобновить интернет-трансляции заседаний Госдумы

Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Заместитель руководителя фракции «Новые люди», бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила возобновить трансляции заседаний Госдумы в интернете, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

«Сосредоточившись на безопасности, мы оставили, что называется, за кадром принципы открытости», — пишет Авксентьева, отмечая, что интерес граждан к законодательному процессу вырос, как и их доверие к депутатскому корпусу, поэтому важно не утратить это доверие.

Кроме того, отсутствие трансляций усложняет работу региональным медиа, которые не могут отправить журналистов в Думу: федеральные СМИ описывают только ключевые решения парламента и зачастую не отмечают важные для конкретных регионов и территорий детали, заметила депутат в беседе с изданием.

Позиция Володина по вопросу трансляций заседаний в интернете не изменилась, сообщил источник «Коммерсанта» в аппарате Госдумы.

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Нижняя палата решила отказаться от трансляций своих заседаний в Сети в середине октября. Трансляции оставили только в кабинетах депутатов и для журналистов, аккредитованных в Госдуме. Источник «РИА Новости» объяснил это рассмотрением значительного числа вопросов о военной операции на Украине.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев объяснял, что вопросы, которые требуют «деликатного обсуждения в профессиональном узком кругу», не должны быть «достоянием нашего противника».