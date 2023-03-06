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Тиньков назвал санкции против себя ошибкой

Олег Тиньков назвал санкции против себя ошибкой
В начале марта Bloomberg сообщил о просьбе Олега Тинькова к британским властям снять с него санкции. Экс-владелец «Тинькофф» считает, что не должен был попасть под ограничения, в то время как большинство бизнесменов их «заслужили»
Олег Тиньков (в центре)
Олег Тиньков (в центре) (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Предприниматель, бывший владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков назвал ошибкой решение властей Великобритании ввести против него санкции, но счел заслуженными ограничительные меры против большинства российских бизнесменов.

В Instagram (соцсеть принадлежит компании Metа, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) Тиньков написал, что некоторые российские предприниматели никогда бы не достигли такого успеха, «если бы не коррупция», а другие поддерживают военные действия на Украине.

«Я — ни то ни другое», — заявил бизнесмен. По словам предпринимателя, он основал «Тинькофф» без помощи российских властей, «с нуля» и создал более 100 тыс. рабочих мест. Бизнесмен заявил, что после начала российской военной операции он «бросил все, что строил и ради чего работал, потому что не мог быть связан со страной, которую раньше любил». Так, 31 октября Тиньков объявил, что отказывается от российского паспорта. На следующий день он сообщил, что начинает отзыв своего бренда из банка «Тинькофф». Ранее он продал долю в материнской TCS Group Владимиру Потанину и рассказал, что его заставили продать банк «за копейки». В финансовой организации, однако, заявили, что Тинькову заплатили «достаточно большую» сумму за бренд. В банке указывали, что юридические права на бренд принадлежат финансовой организации.

«Меня никогда не должны были включать в санкционный список, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки. Надеюсь, что теперь мы сможем исправить эту ошибку», — добавил Тиньков.

Тиньков, ранее не раз выступавший против военных действий на Украине, в последние годы жил в Великобритании. В марте прошлого года Лондон ввел против него санкции. Ограничения подразумевают заморозку счетов, запрет на вход его судов (в том числе арендованных) в британские порты и прием его самолетов в британских аэропортах. Въезд в страну для Тинькова Лондон запрещать не стал. Великобритания на какое-то время отменила ограничения против самолетов и яхт Тинькова, но вскоре восстановила их.

В начале марта текущего года Bloomberg сообщил о просьбе Тинькова к британскому МИДу исключить его из санкционного списка. В тексте обращения, которое привело агентство, бизнесмен призвал учесть его политическую позицию. Агентство передавало, что просьбу Тинькова поддержал Михаил Ходорковский (внесен в реестр иноагентов). В своем Instagram Тиньков это подтвердил, поблагодарив за поддержку Ходорковского, соратников оппозиционера Алексея Навального, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и главу Virgin Group Ричарда Брэнсона.

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В начале ноября 2022 года Forbes оценил состояние Тинькова в $860 млн. По данным издания, существенную часть этой суммы составляют средства, вырученные от продажи 35,1% акций TCS Group «Интерросу» Потанина.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Олег Тиньков санкции Великобритания бизнесмены
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