Байден потребовал рассекретить данные разведки о происхождении COVID

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал закон, который предписывает администрации рассекретить часть разведывательных данных о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден напомнил, что в 2021 году поручил разведывательному сообществу США «использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты» для расследования возникновения вируса, и сейчас эта работа продолжается. «Нам необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы помочь предотвращать пандемии в будущем», — сказал он.

По словам американского лидера, администрация США рассекретит и обнародует как можно больше информации на этот счет. При этом Байден будет руководствоваться конституционными полномочиями по защите от раскрытия данных, которые могут «нанести ущерб национально безопасности».

Одним из инициаторов «Закона о происхождении коронавируса» был сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули, сообщает The Hill. Документ требует от Нацразведки раскрыть любые данные, «касающиеся потенциальных связей между Уханьским институтом вирусологии и происхождением COVID». Он был внесен в конгресс вскоре после выхода материала The Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на доклад Минэнерго США, сообщило о выводах ведомства, согласно которым пандемия COVID-19 имела лабораторное происхождение. Такую версию поддержали в ФБР, еще четыре разведывательных агентства — естественную теорию происхождения вируса, два других не определились, писала WSJ. В Нацразведке США в начале марта заявили, что рассматривают обе версии.



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