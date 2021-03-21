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СМИ узнали о планах Елизаветы II по поддержке меньшинств после слов Маркл

Букингемский дворец планирует перезапустить соответствующие программы при королевском дворе, пишет Mail on Sunday. По ее данным, в ближайшее время пройдут встречи, на которых помощники семьи обсудят способы улучшить образ монархии
Елизавета II
Елизавета II (Фото: Reuters)

Букингемский дворец намерен дать новый стимул существующим при королевском дворе программам, связанным с поддержкой прав национальных меньшинств, сообщает газета Mail on Sunday со ссылкой на источники. Королева Великобритании Елизавета II также собирается назначить руководителя этого направления, говорится в публикации.

Таким образом, Букингемский дворец признает, что «необходимо делать больше» для защиты прав меньшинств, сказали собеседники газеты. В ближайшие несколько недель помощники королевской семьи проведут ряд встреч, в том числе с представителями бизнеса, на которых обсудят, как монархия может улучшить свой образ.

По данным газеты, Букингемский дворец будет обращаться за независимым мнением, которое позволит улучшить подход к социокультурному многообразию, в том числе к рассмотрению вопросов, касающихся национальных меньшинств, людей с инвалидностью и представителей ЛГБТ-сообщества. «У нас действуют процедуры и программы, проводится политика, но мы не наблюдаем того прогресса, который хотелось бы наблюдать, и согласны с тем, что нужно делать больше», — заявил изданию источник, приближенный к королевскому двору.

Таблоид Sun нанял сыщика для сбора сведений о Меган Маркл за $250
Общество
Меган Маркл

Перезапуск программ Букингемским дворцом планируется на фоне слов принца Гарри и его супруги Меган о расизме, указывает Mail on Sunday. В интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое вышло 7 марта, Маркл рассказала, что, когда она была беременна первым сыном, некоторые представители королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» ребенка. Позднее Уинфри уточнила, что опасения высказывали не Елизавета II и не принц Филипп. Также Маркл призналась, что думала о самоубийстве до того, как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей в январе 2020 года.

За несколько часов до выхода интервью Меган Маркл и принца Гарри газета The Times написала со ссылкой на источники, что в Букингемском дворце расценили его как «объявление войны» королевской семье.

Главные заявления из интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри
Общество
Интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри

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В Букингемском дворце заявили, что изучат слова Маркл о том, что некоторые члены королевской семьи переживали по поводу цвета кожи ее будущего ребенка. «Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке», — сообщили в пресс-службе.

Автор
Анастасия Батманова
Меган Маркл Великобритания Букингемский дворец
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Таблоид Sun нанял сыщика для сбора сведений о Меган Маркл за $250
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