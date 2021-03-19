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Таблоид Sun нанял сыщика для сбора сведений о Меган Маркл за $250

Меган Маркл
Меган Маркл (Фото: Ben Birchall / Reuters)

Американский частный сыщик сообщил Би-би-си, что газета The Sun заплатила ему за получение личной информации о жене принца Великобритании Гарри, герцогине Сассекской Меган Маркл.

Частный детектив Дэниел Хэнкс утверждает, что незаконно получил доступ к закрытой информации Меган, включая номер ее телефона, адреса и номер социального страхования, а также информацию о членах ее семьи. В его отчет также входила информация о ее бывшем муже и бывшем парне.

«Практически все, что я узнал, они могли выяснить сами, используя законные средства — за исключением номеров социального страхования» — прокомментировал свою деятельность Хэнкс, добавив, что такая информация может являться «ключем к королевству».

«Я просто делаю это, чтобы очистить свою совесть», — сообщил сыщик, отметив что решение рассказать правду Би-би-си к нему пришло после просмотра интервью Гарри и Меган с Опрой Уинфри.

Представитель News UK, издателя The Sun, сообщил журналистам The Guardian: «В 2016 году Sun сделала законный запрос гражданину Хэнксу на поиск контактных данных и адресов Меган Маркл и ее возможных родственников, изучая юридические базы данных, на использование которых у него была лицензия. Ему заплатили 250 долларов». В издании добавили, что Хэнксу не было поручено совершать какие-либо незаконные действия или нарушать какие-либо законы, там отметили, что он подписал юридическое обязательство, не совершать подобных действий.

Представитель Гарри и Меган сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские считают публикацию важным моментом для размышлений в медиаиндустрии и общества в целом, поскольку этот отчет о расследовании показывает, что «хищнические практики прошлых дней все еще продолжаются».

Опрос показал реакцию британцев на интервью Меган Маркл и принца Гарри
Общество
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Ранее, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, Гарри и Маркл заявили о случаях расизма в королевской семье, и о том, что после свадьбы ее заставляли воздерживаться от публичных выступлений. Герцогиня Сассекская также призналась, что думала о самоубийстве, до того как пара приняла решение об отказе от королевских обязанностей.

После интервью внук Елизаветы II и старший сын принца Чарльза принц Уильям заявил, что «в британской королевской семье нет расизма». Букингемский дворец, в свою очередь, должен был сделать официальное заявление, однако, по данным The Times, королева Елизавета II не стала подписывать релиз, взяв дополнительное время для обдумывания ответа на высказывания своих внуков.

В 2020 году Гарри и Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. В результате оба лишились титула их королевского высочества и бренда SussexRoyal, а принц потерял почетные воинские звания.

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