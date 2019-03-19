Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке после шести лет пребывания на посту. Она занимает этот пост с 2012 года

Марина Ковтун (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

По словам источника, близкого к руководству Мурманской области, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером.

Еще два собеседника, близких к правительству региона, рассказали РБК, что с понедельника глава Мурманской области находится в Москве. В понедельник она была в Кремле, отметил один из них. «Ждем решения», — добавил он.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ, — сказала Ковтун РБК. Она уточнила, что ​во вторник «новостей не будет».