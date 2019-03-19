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Отставки губернаторов ,  
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Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке после шести лет пребывания на посту. Она занимает этот пост с 2012 года
Марина Ковтун (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

По словам источника, близкого к руководству Мурманской области, Ковтун написала заявление об уходе в понедельник, 18 марта, вечером.

Еще два собеседника, близких к правительству региона, рассказали РБК, что с понедельника глава Мурманской области находится в Москве. В понедельник она была в Кремле, отметил один из них. «Ждем решения», — добавил он.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ, — сказала Ковтун РБК. Она уточнила, что ​во вторник «новостей не будет».

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Мурманск на очереди: почему Кремль начал искать замену губернатору Ковтун

Во вторник, 19 марта, в отставку по собственному желанию ушел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Врио главы региона был назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер.

Осенью 2018 года источники РБК, близкие к Кремлю, сообщали о планах администрации президента провести весной 2019 года очередную серию губернаторских отставок. Осенью отставки проводились по критерию эффективности губернаторов, тогда как весной планировалось оценить способность глав к переизбранию на новый срок.​

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Галимова
Теги: Мурманская область, Марина Ковтун
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