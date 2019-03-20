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Отставки губернаторов ,  
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Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
По словам Александра Бердникова, его работе на посту главы республики «наступил разумный предел». Он возглавлял регион 13 лет и был одним из кандидатов на отставку в ходе нового «губернаторопада»
Александр Бердников (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — написал он.

Бердников поблагодарил президента «за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом» и избирателей — за поддержку на выборах 2014 года. Однако, подчеркнул Бердников, «всему наступает разумный предел».

«13 лет работы во главе любого региона — это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — написал экс-глава региона.

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Со вчерашнего дня Бердников стал вторым губернатором, покинувшим свой пост. Накануне в отставку ушел глава Челябинской обалсти Борис Дубровский: уже через час после официального заявления губернатора Путин подписал указ о назначении и.о. главы региона 45-летнего первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

О том, что Бердников — следующий кандидат «на вылет» среди губернаторов, 19 марта сообщали источники РБК. Основным кондидатом на его место собеседники называли председателя совета некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олега Хорохордина. Также в качестве кандидатур обсуждались заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков и сенатор от республики Владимир Полетаев.

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Бердников неоднократно входил в список губернаторов, которым грозит отставка. В 2018 году его в «зону риска» включил коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг». В рейтинге устойчивости губернаторов в Сибирском федеральном округе он занял последнее место.

В число губернаторов, готовых в ближайшее время покинуть свой пост, входит также губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 19 марта собеседники РБК, близкие к руководству региона, сообщили, что она уже написала заявление об уходе.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгения Кузнецова
Теги: Алтай, отставка
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Глава Мурманской области написала заявление об отставке
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