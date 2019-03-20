Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку

По словам Александра Бердникова, его работе на посту главы республики «наступил разумный предел». Он возглавлял регион 13 лет и был одним из кандидатов на отставку в ходе нового «губернаторопада»

Александр Бердников (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту Главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной», — написал он.

Бердников поблагодарил президента «за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом» и избирателей — за поддержку на выборах 2014 года. Однако, подчеркнул Бердников, «всему наступает разумный предел».

«13 лет работы во главе любого региона — это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — написал экс-глава региона.