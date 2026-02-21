FT рассказала об обстановке в Тегеране на фоне угроз США

Жители Тегерана живут в состоянии постоянной тревоги на фоне угроз Трампа нанести удар по Ирану и наращивания американского военного присутствия в регионе. FT пишет, что люди путают грозу и салюты с началом бомбардировок

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Тегеране стоит тревожная атмосфера на фоне угроз американского президента Дональда Трампа в адрес Ирана и ожиданий возможного удара США. Люди боятся, жалуются на бессонницу и делают запасы продуктов, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на очевидцев.

В качестве примера газета привела реакцию жителей на обычные явления. Так, из-за недавней грозы в столице Ирана часть жителей решила, что конфликт начался, и люди выбежали к окнам. Такие же страхи появились из-за салютов во время торжеств по случаю годовщины исламской революции 1979 года. Кроме того, фармацевты отмечают растущий спрос на транквилизаторы и лекарства от высокого кровяного давления.

Сами люди описывают свое состояние мрачно, они говорят, что «не в состоянии продолжать жить своей жизнью», указывают на недопустимый для нормальной жизни уровень неопределенности и выражают уверенность в неминуемой гибели. По словам некоторых тегеранцев, они «застряли между режимом, который не сдается, и США и Израилем, которые не отступают».

Газета обращает внимание, что к такому состоянию жителей иранской столицы привела не только растущая напряженность в отношениях с США, но и 12-дневная война в июне прошлого года, а также массовые протесты, которые начались в конце 2025 года.

В последние месяцы отношения между США и Ираном обострились. CBS News писал, что американские военные готовы к удару уже в эти выходные. Сам Трамп говорил, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить сделку. Высокопоставленный советник американского президента сообщил Axios, что один из сценариев по Ирану, которые рассматривают США, предусматривает ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына Моджтабу, который рассматривается как потенциальный преемник

До этого американские чиновники в разговоре с The Washington Post заявили, что Вашингтон готов начать широкомасштабную атаку на Иран, несмотря на риск затяжной войны. Bloomberg со ссылкой на американского чиновника также писал, что США намерены стянуть все свои силы, дислоцированные на Ближнем Востоке, к середине марта, что дает Трампу возможность нанести крупномасштабный удар по Ирану.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что США уже перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации, в том числе истребители F-35 и F-22, наращивая крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. При этом Трамп окончательного решения по атаке еще не принял.