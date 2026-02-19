Bloomberg: США стянут все свои силы на Ближнем Востоке к середине марта

Bloomberg узнал, когда США будут готовы к удару по Ирану

США на фоне усиления давления Трампа на Иран намерены развернуть все необходимые силы на Ближнем Востоке к середине марта, но крупномасштабный удар рискует втянуть их в третью войну на Ближнем Востоке с 1991 года

США намерены стянуть все свои силы, дислоцированные на Ближнем Востоке, к середине марта, что дает президенту Дональду Трампу возможность нанести крупномасштабный удар по Ирану, сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Накануне Трамп встретится со своим зятем Джаредом Кушнером и спецпосланником Стивом Уиткоффом, которые доложили ему о ходе переговоров с Ираном. Последние прошли в Женеве. В тот же день чиновники собрались в ситуационном центре для обсуждения возможных действий против Тегерана, им сообщили, что все американские силы, дислоцированные в регионе, должны быть размещены на позициях к середине марта.

Агентство со ссылкой на данные FlightRadar24 сообщает о возросшей активности американских военно-транспортных самолетов, самолетов-заправщиков, самолетов-разведчиков и беспилотников, направляющихся на базы в Катаре, Иордании, на Крите и в Испании. Среди них — самолеты-заправщики KC-46 и KC-135, военно-транспортные C-130J, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk.

Вашингтон также направил в регион авианосец USS Abraham Lincoln, который сопровождают три эсминца типа Arleigh Burke, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk, и истребители F-35C, а также авианосец USS Gerald R. Ford — самый дорогой американский корабль, — также в сопровождении эсминцев, с палубными истребителями F/A-18E и F/A-18F Super Hornet, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения E-2D, вертолетами MH-60S и MH-60R Seahawk, транспортными самолетами C-2A Greyhound.

Крупномасштабный удар по Ирану рискует втянуть США в третью войну на Ближнем Востоке с 1991 года после войн в Персидском заливе (1991) и в Ираке (2003–2011), отмечает Bloomberg.

Трамп на первом заседании «Совета мира» заявил, что мир узнает, что будет с Ираном в ближайшие десять дней, предупредив, что если Тегеран не заключит ядерную сделку, «произойдут плохие вещи».

По данным The Wall Street Journal, глава Белого дома пока не принял решения об атаке на Иран. Среди вариантов — недельная серия ударов для принуждения к смене режима и волна атак меньшего масштаба по иранским правительственным и военным объектам.

CBS News, однако, утверждает, что американские военные готовы к удару уже в эту субботу, 21 февраля.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, есть «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но Трамп в первую очередь выбирает дипломатию. Она напомнила, что Вашингтон провел «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана», и предупредила, что «было бы очень разумно», если Тегеран пойдет на сделку.