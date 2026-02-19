 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
WSJ узнала о крупнейшем со времен Ирака усилении авиации США в регионе

Авиационная группировка включает как истребители, так и самолеты поддержки. Усиление дает США возможность вести продолжительную воздушную кампанию против Ирана, однако Трамп пока не принял решения о нанесении ударов
Фото: Robin van Lonkhuijsen / ANP / Sipa U / ТАСС
Фото: Robin van Lonkhuijsen / ANP / Sipa U / ТАСС

США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации, наращивая крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В последние дни, отмечает газета, в регион перебрасываются истребителей F-35 и F-22. Еще один авианосец с ударными самолетами и средствами радиоэлектронной борьбы находится в пути. В регион также направлены командно-контрольные самолеты, а в последние недели были развернуты «важнейшие» системы противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что, несмотря на готовность Вашингтона нанести удары по Ирану, американский президент Дональд Трамп пока не принял окончательное решение.

По словам собеседников WSJ, эта группировка позволит вести продолжительную воздушную кампанию против Ирана, а не ограничиваться разовым ударом, подобным операции «Полуночный молот», проведенной в июне по трем иранским ядерным объектам.

В июне 2025 года США, присоединившись к израильской военной кампании, нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

США за сутки перебросили к Ирану более 50 истребителей
Политика
Фото:Angel Campbell / U.S. Navy / Reuters

17 февраля, в Женеве завершился раунд американско-иранских переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вскоре сообщила о «небольшом прогрессе», отметив, что стороны остаются далеки друг от друга по ряду вопросов. По ее словам, Тегеран может представить более детальное предложение в ближайшие недели.

WSJ со ссылкой на правительственные источники также пишет, что Трамп получил несколько брифингов по возможным вариантам военных действий. Они предусматривают либо кампанию с ударами по политическому и военному руководству Ирана, либо ограниченные удары по ядерным и ракетным объектам. Оба сценария рассчитаны на несколько недель.

Собеседник Axios из числа советников Трампа оценил вероятность прямого столкновения Ирана и США в ближайшие недели в 90%. CBS News со ссылкой на источники позднее сообщил, что американская армия готова нанести удар по Ирану в эту субботу, 21 февраля. Телеканал при этом отметил отсутствие финального решения Трампа по атаке.

Он, однако, как поясняет WSJ, заявил, что предпочел бы дипломатическое соглашение, предусматривающее ликвидацию иранской ядерной программы, роспуск «региональных марионеточных сил» и «демонтаж баллистических ракет». Республиканец подчеркнул, что его главным приоритетом является прекращение обогащения урана.

Вместе с тем, по информации газеты, некоторые советники и иностранные лидеры, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывают Трампа использовать военное давление для получения уступок от Тегерана. Израиль, в частности, добивается прекращения производства баллистических ракет в Иране.

Полина Дуганова
Иран США военная авиация
