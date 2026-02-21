 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
0

Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде

Вашингтон поддержал участие россиян с флагом в Паралимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2026
Спецпосланник Трампа Замполли одобрил разрешение россиянам выступать на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года. Европа и Украина раскритиковали это решение, часть стран решили бойкотировать церемонию открытия
Паоло Замполли
Паоло Замполли (Фото: Andrew Toth / Getty Images for Ambassador Paolo Zampolli)

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли публично поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном в отличие от европейских стран и Украины, сообщает The New York Times.

«Я думаю, спорт для всех», — прокомментировал он решение о допуске россиян.

Замполли вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио присутствовал на церемонии открытия Олимпиады в Италии. До этого, в январе, он встречался с российским министром спорта Михаилом Дегтяревым в Ташкенте на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии. Глава Минспорта рассказывал о «хорошем общении» со спецпосланником Дональда Трампа, говоря о «спортивной дипломатии» как инструменте для налаживания отношений между странами.

«Бизнесмены, политики, принцы — кого только нет в спорте. Вот я сейчас был в Ташкенте, там было хорошее общение со спецпредставителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли. Понимаете, да? Олимпийский совет Азии, Ташкент, спецпредставитель Трампа в статусе таком же, как Стив Уиткофф. Сидит за столом, обсуждает спортивные вопросы и не только. Поэтому спорт — это важный мостик между народами», — заявил Дегтярев в интервью «Чемпионату».

Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира
Спорт
Аделия Петросян

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Италии. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) решила снять ограничения с России и Белоруссии. NYT отмечает, что США не были среди 35 стран, подписавших заявление с осуждением этого решения.

На этой неделе глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что на Играх выступят шесть россиян. Российские спортсмены впервые с 2014 года примут участие в Паралимпиаде с флагом и гимном. На Олимпиаде, которая завершается 22 февраля, 13 россиян выступали в нейтральном статусе.

Решение о допуске россиян и белорусов вызвало негативную реакцию в том числе у принимающей зимние Игры страны — Италии. Она выразила «свое абсолютное несогласие с решением Международного паралимпийского комитета». Украина, Эстония, Литва, Польша и Чехия решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

В начале февраля NYT писала, что бойкот российского спорта может скоро окончиться. Так, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) перед началом Олимпиады-2026 члены комитета выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям. Глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что спорт «должен оставаться нейтральной площадкой».

В январе глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что МОК сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Паралимпиада США Паралимпийские зимние игры
Материалы по теме
Чехия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Спорт
Песков предсказал новые попытки ограничить российских паралимпийцев
Спорт
Посольство оценило призыв не выдавать россиянам визы на Паралимпиаду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Украина предложила ЕС замену нефтепроводу «Дружба» Политика, 14:23
Как стать успешным: восемь привычек, которые мешают росту Образование, 14:18
Фицо поставил ультиматум Зеленскому сроком до 23 февраля Политика, 14:17
В Казани после налета беспилотников отменили все массовые мероприятия Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Кто из спортсменов погиб на зимних Олимпийских играх Спорт, 14:04
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Коростелев бежит к медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:55
Олимпийский чемпион и чемпион мира сошли с марафона на Играх в Италии Спорт, 13:49
Власти Татарстана сообщили об отражении массированной атаки Политика, 13:48
Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии Общество, 13:39
Умерла одна из участниц «Бурановских бабушек» Зоя Дородова Общество, 13:30
Путь до дебютной Олимпиады. Что известно о карьере Анастасии Семеновой Спорт, 13:28
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26