Вашингтон поддержал отмену бойкота россиян на Паралимпиаде

Спецпосланник Трампа Замполли одобрил разрешение россиянам выступать на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года. Европа и Украина раскритиковали это решение, часть стран решили бойкотировать церемонию открытия

Паоло Замполли (Фото: Andrew Toth / Getty Images for Ambassador Paolo Zampolli)

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли публично поддержал участие россиян в Паралимпиаде с флагом и гимном в отличие от европейских стран и Украины, сообщает The New York Times.

«Я думаю, спорт для всех», — прокомментировал он решение о допуске россиян.

Замполли вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио присутствовал на церемонии открытия Олимпиады в Италии. До этого, в январе, он встречался с российским министром спорта Михаилом Дегтяревым в Ташкенте на полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии. Глава Минспорта рассказывал о «хорошем общении» со спецпосланником Дональда Трампа, говоря о «спортивной дипломатии» как инструменте для налаживания отношений между странами.

«Бизнесмены, политики, принцы — кого только нет в спорте. Вот я сейчас был в Ташкенте, там было хорошее общение со спецпредставителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Замполли. Понимаете, да? Олимпийский совет Азии, Ташкент, спецпредставитель Трампа в статусе таком же, как Стив Уиткофф. Сидит за столом, обсуждает спортивные вопросы и не только. Поэтому спорт — это важный мостик между народами», — заявил Дегтярев в интервью «Чемпионату».

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Италии. В сентябре прошлого года генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) решила снять ограничения с России и Белоруссии. NYT отмечает, что США не были среди 35 стран, подписавших заявление с осуждением этого решения.

На этой неделе глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что на Играх выступят шесть россиян. Российские спортсмены впервые с 2014 года примут участие в Паралимпиаде с флагом и гимном. На Олимпиаде, которая завершается 22 февраля, 13 россиян выступали в нейтральном статусе.

Решение о допуске россиян и белорусов вызвало негативную реакцию в том числе у принимающей зимние Игры страны — Италии. Она выразила «свое абсолютное несогласие с решением Международного паралимпийского комитета». Украина, Эстония, Литва, Польша и Чехия решили бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады.

В начале февраля NYT писала, что бойкот российского спорта может скоро окончиться. Так, на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) перед началом Олимпиады-2026 члены комитета выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям. Глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что спорт «должен оставаться нейтральной площадкой».

В январе глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что МОК сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года.