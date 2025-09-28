 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Почему россиян могут не допустить на Паралимпиаду вопреки решению МПК

Сюжет
Олимпиада-2026
ПКР восстановили членство в МПК, но по поводу участия россиян в Играх-2026 есть вопросы, ведь за большинство видов спорта (кроме следж-хоккея) отвечают федерации, а не МПК и допуска в них пока нет даже в нейтральном статусе
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) 27 сентября приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Также ограничения будут сняты с Белоруссии.

Таким образом, российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях — в Паралимпийских играх и турнирах по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет МПК (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба), отмечает ПКР. Как будут обстоять дела в видах спорта, за которые отвечают различные международные федерации, пока неясно.

Также неясно, как российские спортсмены будет выступать на предстоящей зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии. В релизе МПК по итогам решения генассамблеи отмечается, что ПКР и Паралимпийский комитет Белоруссии полностью восстанавливают свои права и привилегии членов МПК и комитет «будет работать с двумя заинтересованными сторонами, чтобы в разумно кратчайшие сроки (as soon as reasonably possible) разработать практические решения для этого».

Дегтярев назвал прецедентом и ориентиром для МОК восстановление ПКР
Спорт
Михаил Дегтярев

В программу Игр-2026 входят соревнования по шести зимним паралимпийским видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, парасноуборду, керлингу и следж-хоккею. За следж-хоккей отвечает МПК, за остальные виды Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международный союз биатлонистов (IBU) и Всемирная федерация керлинга (World Curling).

FIS, IBU и World Curling пока не допускают российских спортсменов на международные соревнования даже в нейтральном статусе. Так что пока неясно, как они смогут отбираться на Паралимпийские игры. При этом паралимпийский отбор в керлинге уже завершился.

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов заявил в телеграм-канале, что решение МПК «ставит IBU в довольно щекотливое положение». «И как они себя теперь поведут? Откажутся допускать на Игры наших парабиатлонистов, несмотря на полное восстановление ПКР? Или все же будут вынуждены допустить российских парабиатлонистов, одновременно отказывая в допуске биатлонистам?» — написал Аверьянов.

В ПКР заявили, что «организации предстоит серьезная работа, чтобы с россиян, которые выступают в видах спорта, развиваемых другими международными спортивными федерациями, как можно быстрее были сняты все ограничения и они получили возможность так же полноценно выступать на международной спортивной арене».

РБК направил запросы в офисы МПК, IBU, World Curling.

В следж-хоккее осталось разыграть две путевки на Игры-2026. Паралимпийский квалификационный турнир пройдет в норвежском Есхейме с 5 по 10 ноября.

Паралимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

Последний раз россияне выступали на Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году в Сочи. В Паралимпиаде-2024 в Париже приняли участие 88 российских атлетов в нейтральном статусе. Они выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

Песков заявил, что Аделия Петросян на пьедестале будет «флагом России»
Спорт
Дмитрий Песков в студии Радио РБК,&nbsp; 24 сентября 2025 года

Что касается Олимпиады-2026, то Международный олимпийский комитет 19 cентября сообщил, что в Италии россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Проверку всех отобравшихся на Игры россиян на соответствие критериям допуска снова будет проводить специальная комиссия (AINERP), которая решит, кто получит приглашения.

Путевки на Игры пока завоевали только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гумменик, а также ски-альпинист Никита Филиппов, шансы будут еще у конькобежцев и шорт-трекистов. FIS и IBU пока не приняли окончательного решения по допуску к олимпийскому отбору, в санном спорте, бобслее и скелетоне россиян не допустили.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Яна Баширова
Паралимпиада Международный Паралимпийский комитет Паралимпийский комитет России Паралимпиада-2026 Паралимпийские зимние игры



