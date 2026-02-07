NYT рассказала, что бойкот российского спорта может скоро закончиться

В МОК выразили готовность допустить россиян к соревнованиям, подчеркнув, что комитет не должен становиться политизированным, передает NYT. На зимней Олимпиаде в Италии выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане, состоявшемся на этой неделе перед стартом зимней Олимпиады в Италии, члены комитета выразили готовность вновь допустить Россию к основным международным соревнованиям. Об этом пишет The New York Times (NYT).

МОК ввел санкции против России в феврале 2022 года, запретив использование флага, гимна и проведение соревнований после начала специальной военной операции. Впоследствии россиян начали допускать до соревнований только в нейтральном статусе. До этого масштабный запрет для российских спортсменов действовал из-за допингового скандала.

Президент МОК Кирсти Ковентри в своем обращении к делегатам в Милане не упомянула Россию, но заявила: «Спорт должен оставаться нейтральной площадкой».

На заседании МОК в Милане глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш призвал разработать четкие правила, чтобы Россия не становилась объектом несправедливой критики на фоне других мировых конфликтов. Он вспомнил военную операцию США в Венесуэле и боевые действия в Газе со стороны Израиля. «Мы не можем быть политической организацией», — заявил глава лыжной федерации.

Международный паралимпийский комитет (МПК) снял запрет с России прошлой осенью, но ее спортсмены не смогут выступить на зимних Паралимпийских играх в Милане из-за ограничений отдельных федераций. Президент МПК Эндрю Парсонс прокомментировал: «Бойкоты никогда ничего не решали, и наказываются только спортсмены».

На зимних Олимпийских играх 2026 года российские спортсмены могут выступать только в статусе «индивидуальных нейтральных спортсменов». Под российским флагом они не соревнуются, гимн страны не звучит, Россия исключена из общего медального зачета. В Италию квалифицировались лишь 13 россиян — это самый низкий показатель с 1908 года, отмечает NYT.

На прошлой неделе глава МОК Ковентри заявила, что у комитета нет четких сроков для восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР) и полноценного возвращения спортсменов на международные соревнования. Министр спорта России Михаил Дегтярев в январе заявил, что «в ближайшие месяцы» ожидает положительного решения по восстановлению статуса ОКР.

В том же месяце глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф говорил, что МОК сосредоточен на том, чтобы дать возможность российским командам успеть вернуться к Олимпиаде 2028 года.