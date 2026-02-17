Шесть россиян выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном страны

Россияне выступят на Паралимпиаде в горнолыжном спорте, лыжных гонках и парасноуборде

Паралимпиада-2026 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Шесть россиян получили приглашения для участия на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил ТАСС.

В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.

Россияне впервые с 2014 года выступят на Паралимпийских играх с флагом страны и гимном. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. На церемонии открытия Паралимпиады-2016 член белорусской делегации Андрей Фомочкин пронес флаг России, но вскоре организаторы отобрали у него флаг. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине.

В остальных случаях россияне выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.

Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.