Российских фигуристов не пустят на чемпионат мира

ISU: российских фигуристов не допустят на чемпионат мира в Чехии
Соревнования пройдут в Праге в конце марта. В ISU сообщили, что россияне, отстраненные с 2022 года, не получат приглашение на ЧМ
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира в марте, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования пройдут с 24 по 29 марта в Праге.

В ISU заявили, что россияне и белорусы не смогут получить приглашение на турнир, и уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Петросян не дали выступить на гала-вечере Олимпиады с Гуменником
Спорт
Аделия Петросян

Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

К олимпийскому отбору были допущены только Аделия Петросян и Петр Гуменник, они заняли на Играх в Италии шестые места.

ISU ранее не стал следовать рекомендациям МОК о допуске россиян на турниры в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе. В декабре МОК рекомендовал снять все ограничения с россиян и белорусов на юношеских соревнованиях.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание ISU
Аделия Петросян фото
Аделия Петросян
фигуристка, спортсменка
5 июня 2007 года
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
В Казахстане подсчитали затраты на выигравшего Олимпиаду фигуриста
Спорт
Японские фигуристы побили установленный россиянами рекорд и взяли золото
Спорт
Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде
Спорт
