Euobserver узнал о просьбе Венгрии убрать ряд россиян из новых санкций ЕС

О каких именно фамилиях идет речь, источник Euobserver не уточнил. Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Будапешт попросил Евросоюз исключить некоторые российские фамилии из проекта нового 20-го пакета санкций ЕС, сообщает Euobserver со ссылкой на дипломата ЕС.

О каких именно фамилиях идет речь, источник не уточнил.

Как сообщили агентству дипломаты, в пятницу, 20 февраля, в Брюсселе прошли дополнительные консультации послов стран Евросоюза, пытавшихся найти консенсус.

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Это ключевой раздел 20-го пакета санкций, который призван заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.

20 февраля послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать 20-й по счету пакет санкций против России, писал Reuters со ссылкой на дипломатов. О проблемах в согласовании ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.

Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.