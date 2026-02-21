 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Euobserver узнал о просьбе Венгрии убрать ряд россиян из новых санкций ЕС

Euobserver: Венгрия попросила убрать ряд фамилий россиян из новых санкций ЕС
Сюжет
Война санкций
О каких именно фамилиях идет речь, источник Euobserver не уточнил. Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Будапешт попросил Евросоюз исключить некоторые российские фамилии из проекта нового 20-го пакета санкций ЕС, сообщает Euobserver со ссылкой на дипломата ЕС.

О каких именно фамилиях идет речь, источник не уточнил.

Как сообщили агентству дипломаты, в пятницу, 20 февраля, в Брюсселе прошли дополнительные консультации послов стран Евросоюза, пытавшихся найти консенсус.

Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
Политика
Фото:Christian Ohde / imageBROKER.com / Global Look Press

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Это ключевой раздел 20-го пакета санкций, который призван заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.

20 февраля послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать 20-й по счету пакет санкций против России, писал Reuters со ссылкой на дипломатов. О проблемах в согласовании ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.

Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
новые санкции Евросоюз россияне Венгрия
Материалы по теме
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
Политика
Каллас назвала дату одобрения 20-го пакета санкций против России
Политика
Послы ЕС не приняли 20-й пакет санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
IGN узнал об уходе на пенсию гендиректора Microsoft Gaming Спенсера Технологии и медиа, 01:57
В аэропорту Кирова ограничили полеты Политика, 01:29
Минфин США призвал страны соблюдать пошлины, несмотря на решение ВС Политика, 01:20
Объект в Удмуртии пострадал при атаке беспилотников Политика, 01:17
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
CNBC узнал реакцию торговых партнеров США на решение ВС о пошлинах Политика, 01:11
Трехдневные выходные начались в России Общество, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Euobserver узнал о просьбе Венгрии убрать ряд россиян из новых санкций ЕС Политика, 00:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:49
Корейская шорт-трекистка победила на дистанции 1500 м на Олимпиаде Спорт, 00:34
МИД Венгрии назвал, при каком условии перестанет блокировать кредит Киеву Политика, 00:30
Голландские шорт-трекисты впервые в истории выиграли золото в эстафете ОИ Спорт, 00:30
В Словакии за кражу задержали украинца, которого разыскивает Интерпол Общество, 00:26
Politico сообщило о «весомой доле» кораблей США на Ближнем Востоке Политика, 00:17