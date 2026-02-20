 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
РАДИО
0

Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Радио РБК
Инициатива ЕС по перехвату танкеров с российской нефтью вряд ли нанесет серьезный ущерб из-за ограниченных прав прибрежных государств, однако возможный запрет на услуги морских перевозок может ударить по экспорту, считают эксперты
Фото: Christian Ohde / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Christian Ohde / imageBROKER.com / Global Look Press

Инициатива Еврокомиссии сформулировать в 20-м пакете санкций основания для перехвата танкеров с российской нефтью не нанесет России серьезного урона, заявил в эфире Радио РБК партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Это ключевой раздел 20-го пакета санкций, который призван заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.

По его словам, прибрежные государства имеют право досматривать суда, заходящие в их территориальные или внутренние воды. Однако если иностранное судно находится в исключительной экономической зоне (за пределами территориального моря), полномочия для досмотра значительно ограничены.

«В остальном прибрежное государство может осмотреть иностранные суда, если есть весомые подозрения в том, что, например, не соблюдаются правила безопасности, экологические требования, или судно осуществляло незаконное рыболовство, или занимается перевозкой рабов, или вовлечено в наркотрафик», — пояснил Рачков.

Если судно признают небезопасным для окружающей среды, ему могут даже запретить выход в море, добавил эксперт. В связи с этими рисками ЕС пытается достичь соглашений со странами, предоставляющими так называемые удобные флаги, чтобы получить право досматривать их суда. При этом Россия, если судно идет не под ее флагом, не имеет права вмешиваться в досмотр. В случае необходимости защиты суда следует переводить под российский флаг, и тогда их можно сопровождать военными кораблями или защищать иными способами.

В рамках нового пакета санкций ЕС также обсуждается запрет на услуги по морской перевозке российской нефти, что в первую очередь может «довольно жестко» ударить по экспорту. Об этом в эфире заявил глава Люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

«По международным оценкам, часть экспорта проходит через греческие суда. И на эту часть, вполне возможно, будут наложены ограничения, потому что по потолку нефти сейчас нефть проходит, и порядка 30–40% экспорта нефти на европейское направление происходит через европейские суда, а именно греческие. Я думаю, что именно по этому сегменту и пытаются документы ударить», — пояснил Рябинин.

При этом, по его словам, важным вопросом остается, кто именно будет принимать решение о захвате российского танкера. «ЕС все-таки не так себя ведет, как Соединенные Штаты Америки», — отметил он.

20 февраля послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать 20-й по счету пакет санкций против России, писал Reuters со ссылкой на дипломатов. О проблемах в согласовании ранее сообщал Bloomberg: по его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.

Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.

 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Алина Нафикова
При участии
Далила Цельбель
санкции ЕС санкции против России Евросоюз нефть танкеры
Материалы по теме
Трамп на год продлил санкции против России
Политика
Дмитриев назвал фейком статью о проектах в обмен на снятие санкций США
Политика
Автор «сокрушительных» санкций против России обвинил Трампа в промедлении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58