Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС

Инициатива ЕС по перехвату танкеров с российской нефтью вряд ли нанесет серьезный ущерб из-за ограниченных прав прибрежных государств, однако возможный запрет на услуги морских перевозок может ударить по экспорту, считают эксперты

Фото: Christian Ohde / imageBROKER.com / Global Look Press

Инициатива Еврокомиссии сформулировать в 20-м пакете санкций основания для перехвата танкеров с российской нефтью не нанесет России серьезного урона, заявил в эфире Радио РБК партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Это ключевой раздел 20-го пакета санкций, который призван заменить действующий потолок цен на российскую нефть, согласованный с G7.

По его словам, прибрежные государства имеют право досматривать суда, заходящие в их территориальные или внутренние воды. Однако если иностранное судно находится в исключительной экономической зоне (за пределами территориального моря), полномочия для досмотра значительно ограничены.

«В остальном прибрежное государство может осмотреть иностранные суда, если есть весомые подозрения в том, что, например, не соблюдаются правила безопасности, экологические требования, или судно осуществляло незаконное рыболовство, или занимается перевозкой рабов, или вовлечено в наркотрафик», — пояснил Рачков.

Если судно признают небезопасным для окружающей среды, ему могут даже запретить выход в море, добавил эксперт. В связи с этими рисками ЕС пытается достичь соглашений со странами, предоставляющими так называемые удобные флаги, чтобы получить право досматривать их суда. При этом Россия, если судно идет не под ее флагом, не имеет права вмешиваться в досмотр. В случае необходимости защиты суда следует переводить под российский флаг, и тогда их можно сопровождать военными кораблями или защищать иными способами.

В рамках нового пакета санкций ЕС также обсуждается запрет на услуги по морской перевозке российской нефти, что в первую очередь может «довольно жестко» ударить по экспорту. Об этом в эфире заявил глава Люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

«По международным оценкам, часть экспорта проходит через греческие суда. И на эту часть, вполне возможно, будут наложены ограничения, потому что по потолку нефти сейчас нефть проходит, и порядка 30–40% экспорта нефти на европейское направление происходит через европейские суда, а именно греческие. Я думаю, что именно по этому сегменту и пытаются документы ударить», — пояснил Рябинин.

При этом, по его словам, важным вопросом остается, кто именно будет принимать решение о захвате российского танкера. «ЕС все-таки не так себя ведет, как Соединенные Штаты Америки», — отметил он.

20 февраля послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать 20-й по счету пакет санкций против России, писал Reuters со ссылкой на дипломатов. О проблемах в согласовании ранее сообщал Bloomberg: по его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти.

Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.