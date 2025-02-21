 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Reuters пишет, что требованием России может стать использование средств исключительно на территории регионов, вошедших в состав страны. Российские власти называли грабежом планы использовать активы для помощи Украине
Виды Москвы
Виды Москвы (Фото: Олег Яковлев / РБК)

В рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, ключевым требованием российской стороны станет целевое использование части средств исключительно на территории тех регионов, которые вошли в состав страны по результатам референдумов. По словам трех источников агентства, осведомленных о ситуации, пока что переговоры на эту тему между Россией и США находятся на очень ранней стадии.

Обсуждалась ли эта идея на российско-американской встрече в Эр-Рияде 18 февраля, неизвестно, пишет Reuters. Источник агентства, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия будет требовать разморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций.

Российские власти ранее называли грабежом планы западных стран использовать доходы от замороженных активов для помощи Украине.

Фон дер Ляйен призвала ЕС к «креативному» использованию активов России
Политика
Урсула фон дер Ляйен

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикции российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ ввела запрет на вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран, который не раз продлевался. Под заморозку попали не только активы ЦБ, но и средства частных инвесторов, не попавших под санкции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что средства примерно 1,5 млн человек на сумму около 570 млрд руб. были в прошлом году разморожены.

20 февраля Набиуллина заявила, что Центробанк не участвует в переговорах по теме снятия санкций с России и продолжает обсуждать с правительством механизмы возврата замороженных за рубежом активов.

Госсекретарь США Марко Рубио, который участвовал в переговорах в Эр-Рияде, сказал по их итогам, что при условии урегулирования Запад должен будет отменить ограничения против России: «Я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки». Вместе с тем он пообещал европейским союзникам, что, пока соглашение о прекращении боев не достигнуто, американские санкции будут действовать. Российские власти называют санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Украина российские активы США Россия
Материалы по теме
Bloomberg узнал о просьбе Украины к США о замороженных активах России
Политика
Посол заявил об использовании Россией доходов от западных активов
Политика
Минюст США распустил группу по поиску активов российского бизнеса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
«Ак Барс» стал пятым участником плей-офф КХЛСпорт, 21:41
Трамп сравнил переговоры с Путиным и с ЗеленскимПолитика, 21:37
Сын Плющенко занял 14-е место в короткой программе на Мемориале ЖукаСпорт, 21:35
Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с РоссиейПолитика, 21:28
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
В Луганске произошел пожар в здании автовокзалаОбщество, 21:10
Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрдПолитика, 21:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росстат оценил естественную убыль населения в 2024 годуЭкономика, 21:02
Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в ДохеСпорт, 21:00
Le Point сообщил о возможном визите Трампа в Москву на 9 маяПолитика, 20:59
Путин поручил заняться ж/д путями в Крым из Центральной России через ДНРПолитика, 20:49
Бывший футболист «Зенита» Малафеев женился на 24-летней гимнасткеСпорт, 20:17
Трамп заявил о готовности переговорить с ЗеленскимПолитика, 20:15
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07