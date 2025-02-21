Reuters сообщил о готовности Москвы отдать часть замороженных $300 млрд
В рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Украины Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным издания, ключевым требованием российской стороны станет целевое использование части средств исключительно на территории тех регионов, которые вошли в состав страны по результатам референдумов. По словам трех источников агентства, осведомленных о ситуации, пока что переговоры на эту тему между Россией и США находятся на очень ранней стадии.
Обсуждалась ли эта идея на российско-американской встрече в Эр-Рияде 18 февраля, неизвестно, пишет Reuters. Источник агентства, близкий к Кремлю, сообщил, что Россия будет требовать разморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций.
Российские власти ранее называли грабежом планы западных стран использовать доходы от замороженных активов для помощи Украине.
После начала военной операции на Украине западные страны заморозили находящиеся в их юрисдикции российские активы на сумму около €260 млрд (примерно $285 млрд). Более двух третей находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Россия в ответ ввела запрет на вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран, который не раз продлевался. Под заморозку попали не только активы ЦБ, но и средства частных инвесторов, не попавших под санкции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что средства примерно 1,5 млн человек на сумму около 570 млрд руб. были в прошлом году разморожены.
20 февраля Набиуллина заявила, что Центробанк не участвует в переговорах по теме снятия санкций с России и продолжает обсуждать с правительством механизмы возврата замороженных за рубежом активов.
Госсекретарь США Марко Рубио, который участвовал в переговорах в Эр-Рияде, сказал по их итогам, что при условии урегулирования Запад должен будет отменить ограничения против России: «Я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки». Вместе с тем он пообещал европейским союзникам, что, пока соглашение о прекращении боев не достигнуто, американские санкции будут действовать. Российские власти называют санкции незаконными.
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