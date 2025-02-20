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Финансы ,  
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Глава ЦБ раскрыла объем размороженных активов частных инвесторов

Набиуллина: частные инвесторы из России смогли разморозить активы на ₽570 млрд
Российским инвесторам удалось разморозить активы примерно на 570 млрд руб., рассказала Эльвира Набиуллина. У властей пока нет новых больших инициатив по разблокировке бумаг
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Объем размороженных активов российских инвесторов достиг примерно 570 млрд руб., рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«После замораживания средств российских инвесторов — причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, — мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд руб. Средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось полутора миллионов человек», — сказала Набиуллина.

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Каких-то «больших схем» по разморозке активов частных инвесторов сейчас не обсуждается, «но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить законные права» россиян, добавила глава ЦБ.

Общая сумма размороженных активов ранее не раскрывалась. При этом власти провели два этапа обмена заблокированными активами. В рамках первого этапа обмена иностранцы выкупили у россиян ценные бумаги на общую сумму 8,1 млрд руб., на втором этапе — еще на 2,54 млрд руб. Кроме того, ряд российских инвесторов (например, те, у кого есть вид на жительство в Евросоюзе) добиваются разблокировки активов в зарубежных судах, но расходы на такие процессы высоки и имеют смысл только при заведомо больших суммах замороженных активов. Кроме того, осенью 2023 года власти запустили схему расчетов, которая подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

По оценке Банка России, общая сумма замороженных активов на начало 2023 года составляла 5,7 трлн руб. В дальнейшем власти такие данные не раскрывали.

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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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