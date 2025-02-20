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Война санкций ,  
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Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

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Война санкций
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Центробанк не участвует в переговорах по теме снятия санкций с России и продолжает обсуждать с кабмином механизмы возврата замороженных за рубежом активов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе брифинга, передает корреспондент РБК.

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего не известно», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка назвала «абсолютно несправедливой» заморозку активов частных российских инвесторов, не попавших под санкции, и рассказала о совместной работе с правительством по высвобождению этих средств. «Определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 млрд руб. Средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов, были разморожены. Это коснулось 1,5 млн человек. Каких-то таких больших схем (разморозки активов частных инвесторов. — РБК) сейчас не обсуждается, но возможные механизмы, конечно, мы все пытаемся поддержать для того, чтобы восстановить законные права наших российских людей», — сообщила она.

18 февраля впервые с начала военной операции состоялись переговоры высокопоставленных представителей России и США. По их итогам госсекретарь Марко Рубио заявил, что Западу придется снять санкции с Москвы после окончания конфликта на Украине. В ЕС в свою очередь отказались отменять ограничения, если такое решение примут США.

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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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