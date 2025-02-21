Российские военные заняли два села и поселок в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Надеждинка и село Новоселка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.
Населенный пункт Надеждинка находится юго-западу от Покровска, Новоселка — западнее Угледара и Великой Новоселки.
Также российские военные заняли село Новоочеретоватое к северу от Великой Новоселки, следует из сводки министерства.
За минувшую неделю — с 15 по 21 февраля — Вооруженные силы России нанесли 11 групповых ударов, в результате чего поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, отмечает министерство.
За последнюю неделю Минобороны сообщало, что российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР. Речь идет о Зеленом Поле, Дачном, Березовке и Ямполовке. Кроме того, 17 февраля министерство рассказало о контроле над Фиголевкой в Харьковской области.
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