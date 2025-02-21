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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заняли два села и поселок в ДНР

Минобороны: военные заняли Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Под контроль российских военных перешли села Новоселка и Новоочеретоватое, а также поселок Надеждинка к юго-западу от Покровска
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль поселок Надеждинка и село Новоселка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.

Населенный пункт Надеждинка находится юго-западу от Покровска, Новоселка — западнее Угледара и Великой Новоселки.

Также российские военные заняли село Новоочеретоватое к северу от Великой Новоселки, следует из сводки министерства.

За минувшую неделю — с 15 по 21 февраля — Вооруженные силы России нанесли 11 групповых ударов, в результате чего поражены объекты газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, отмечает министерство.

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За последнюю неделю Минобороны сообщало, что российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР. Речь идет о Зеленом Поле, Дачном, Березовке и Ямполовке. Кроме того, 17 февраля министерство рассказало о контроле над Фиголевкой в Харьковской области.

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Теги
Военная операция на Украине ДНР Минобороны
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