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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии двух сел в ДНР

Минобороны: российские войска заняли Дачное и Зеленое Поле в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись в южной части ДНР. Всего за неделю были заняты шесть населенных пунктов
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в ДНР, сообщило Минобороны.

Зеленое Поле расположено к востоку от Покровска (Красноармейска). В этом же районе на этой неделе российские войска взяли под контроль Водяное Второе. Оба населенных пункта находятся недалеко от автомобильной дороги, связывающей Покровск и Константиновку.

Подразделения группировки «Юг» заняли Дачное. Этот населенный пункт находится к западу от города Курахово на шоссе, которое связывает эту часть Донбасса с Днепропетровской областью. Западнее находятся населенные пункты Улаклы и Константинополь, которые не раз упоминались в сводках военного ведомства.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Также за минувшую неделю были заняты следующие населенные пункты:

  • город Дзержинск;
  • Орехово-Василевка (к западу от Артемовска), Ясеновое (к юго-западу от Покровска).

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