Минобороны сообщило о взятии двух сел в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Зеленое Поле и Дачное в ДНР, сообщило Минобороны.
Зеленое Поле расположено к востоку от Покровска (Красноармейска). В этом же районе на этой неделе российские войска взяли под контроль Водяное Второе. Оба населенных пункта находятся недалеко от автомобильной дороги, связывающей Покровск и Константиновку.
Подразделения группировки «Юг» заняли Дачное. Этот населенный пункт находится к западу от города Курахово на шоссе, которое связывает эту часть Донбасса с Днепропетровской областью. Западнее находятся населенные пункты Улаклы и Константинополь, которые не раз упоминались в сводках военного ведомства.
Также за минувшую неделю были заняты следующие населенные пункты:
- город Дзержинск;
- Орехово-Василевка (к западу от Артемовска), Ясеновое (к юго-западу от Покровска).
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