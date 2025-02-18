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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль села Ямполовка в ДНР

Минобороны: российские войска заняли село Ямполовка в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Запад» продвинулись на север в ДНР и взяли под контроль село Ямполовка на краснолиманском направлении
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль село Ямполовка на севере ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны.

Село Ямполовка находится в Краматорском районе ДНР примерно в 140 км от Покровска. По состоянию на 2001 год численность населения составляла 200 человек. Расположено на краснолиманском направлении.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям украинских бригад, в том числе в районе Ямполовки, которая находится примерно в 200 км от Харькова.

Также 17 февраля в министерстве заявили, что российские войска заняли Фиголевку в Харьковской области. Ранее на этом же направлении подразделения группировки «Запад» заняли Двуречную, Западное и Новомлынск.

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18 февраля, отчиталось Минобороны, средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотника. Подразделения «Южной» группировки войск, а также группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Кроме того, российские военные нанесли удар по объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска дронов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах. В атаке участвовала оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия.

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Дарья Лебедева
Минобороны ДНР российские военные
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