Минобороны сообщило о контроле над Березовкой в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Березовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».
Село Березовка находится в Константиновском районе ДНР примерно в 26 км от города Покровск. По состоянию на 2001 год, численность населения составляла 25 человек.
Накануне российские военнослужащие заняли села Зеленое Поле и Дачное в ДНР. 13 февраля Минобороны отчитывалось о контроле над селом Водяное Второе, расположенным примерно в 3 км от Березовки. Всего, по данным ведомства, на текущей неделе под контроль России перешли семь населенных пунктов в этом районе.
После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 6 августа российское Минобороны объявило о наращивании темпов наступления в Донбассе. С того момента ведомство регулярно отчитывалось о занятии населенных пунктов, в том числе городов Угледар и Дзержинск (украинское название — Торецк). Президент Украины Владимир Зеленский называл «очень сложной» задачу по стабилизации линии фронта.
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