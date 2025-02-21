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Военная операция на Украине ,  
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Туск предложил ЕС три варианта действий

Туск призвал немедленно использовать активы России и укрепить границы ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС необходимо использовать замороженные активы России для помощи Украине, укрепить границы и принять бюджет по обороне, считает Туск. Москва осуждает любую помощь Киеву
Фото: Офис президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Офис президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press

Для завершения конфликта на Украине необходимо прекратить «болтать» и «начать действовать», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в X (бывший Twitter).

Он призвал к «немедленному» финансированию помощи Украине за счет замороженных активов России, усилению воздушной охраны Прибалтики и границ ЕС и быстрому принятию бюджета по обороне и безопасности Евросоюза.

На прошедшей неделе состоялись переговоры России и США в Саудовской Аравии и экстренный саммит лидеров ЕС во Франции, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи российско-американских делегаций сторонам удалось достичь соглашения о создании переговорной группы высокого уровня и назначении спецпредставителей. По данным Reuters, в последние месяцы представители Москвы и Вашингтона также тайно встречались в Швейцарии и обсуждали конфликт на Украине, о чем известно нескольким советникам американского лидера Дональда Трампа.

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Как отмечал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, США намерены возложить на Европу обеспечение гарантий безопасности Украины по окончании боевых действий. В ЕС начали разработку соответствующего плана, писали Bloomberg и The Telegraph. На следующей неделе с республиканцем встретится премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он намерен убедить Трампа реализовать план Лондона и Парижа, который подразумевает отправку порядка 30 тыс. европейских военнослужащих на Украину, размещение авиации и сухопутных войск для защиты ее границ в Польше и Румынии и развертывание оперативных групп для обезвреживания морских мин и патрулирования акватории.

Москва осуждает любую помощь Киеву, считая, что она затягивает сроки боевых действий и не изменит их исход. В Кремле выражали обеспокоенность отправкой контингента НАТО на Украину и предупредили, что в этом случае конфликт приобретет «совсем иное значение». В российском МИДе заявляли, что посчитают любые действия с замороженными активами «воровством».

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Польша Дональд Туск Европейский Союз Военная операция на Украине
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