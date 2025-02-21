Reuters сообщил о неофициальных переговорах России и США в Швейцарии
Представители США и России тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы для неофициальных переговоров о конфликте на Украине, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Собеседники агентства охарактеризовали это как «побочный канал» для некоторых контактов в переходный период после победы Дональда Трампа на выборах президента США 5 ноября. Они отказались называть имена участников встреч. По словам двух источников Reuters, переговорщики не являются госслужащими, имеют опыт работы в сфере дипломатии и безопасности, но неясно, были ли они направлены своими правительствами. Еще один собеседник рассказал, что ряд советников Трампа осведомлены об этих встречах.
По крайней мере одна такая встреча прошла в Женеве на прошлой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности, отметили два источника. Еще один охарактеризовал переговоры в Швейцарии как «третий путь» — дипломатический термин, который обозначает неофициальные диалоги об улучшении коммуникации и выдвижении инициатив, не подразумевающие разработку конкретных предложений.
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18 февраля впервые с начала военной операции на Украине состоялась встреча высокопоставленных делегаций России и США в Эр-Рияде. Ее итогом стала договоренность о создании переговорной группы высокого уровня по урегулированию конфликта. Вопросы о территориях и санкциях не обсуждались. Украинская делегация на переговорах отсутствовала.
В июле 2024 года в российском МИДе называли нецелесообразными переговоры на неправительственном уровне с США из-за их «ангажированности». Глава ведомства Сергей Лавров сообщал о встречах политологов, на которых, в частности, поднимался вопрос об использовании русского языка на Украине. О секретных контактах России и США рассказывали источники NBC News. По их данным, в апреле 2024 года Лавров встречался с бывшими высокопоставленными сотрудниками Агентства нацбезопасности США, где обсуждал судьбу ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также сценарии дипломатического урегулирования конфликта.
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