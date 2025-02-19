Песков назвал переговоры с США важным шагом для урегулирования по Украине

Сергей Лавров и Юрий Ушаков (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Российско-американские переговоры являются важным шагом для урегулирования по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вчера был сделан первый, но очень важный шаг», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры представителей России и США в Эр-Рияде стали «монументальным шагом» к миру между Москвой и Киевом.

«Это первый шаг из многих», — сказала Левитт, заверив, что администрация США, включая президента Дональда Трампа, поддерживает прямую связь с украинскими властями, в том числе президентом Владимиром Зеленским, и европейскими лидерами.

«Мы гарантируем, что все стороны будут услышаны. Но вы должны поговорить с обеими воюющими сторонами, чтобы действительно договориться о сделке и решить проблему», — добавила Левитт, заявив, что предыдущая администрация Джо Байдена «не вела ни переговоров, ни дискуссий».

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности России и США как ядерных держав, а также наметили перспективы возобновления сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.

В состав российской делегации вошли глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую делегацию представляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.