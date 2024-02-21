В ВСУ назвали статью NYT о пленных в Авдеевке пропагандой

ВСУ обвинили NYT в пропаганде после статьи об украинских пленных в Авдеевке

NYT распространила «российский пропагандистский нарратив» в статье о сотне украинских военнопленных в Авдеевке, заявили в ВСУ. В то же время там признали, что «некоторое количество военных» не вышло на связь

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Американская газета The New York Times распространила «российскую пропаганду» в своей статье о «сотне украинских военных», которые могли попасть в плен российских войск после ухода из Авдеевки, заявил представитель оперативно-тактической группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

«К сожалению, не знаю — сознательно ли авторы The New York Times распространили российский пропагандистский нарратив без всяких обоснований. Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно не состоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж», — сказал Лиховой (цитата по «Страна.ua»).

При этом он признал, что «некоторое количество военнослужащих» не вышло на связь. «Со временем отдельные военнослужащие, которые сначала считались пропавшими, выходят на связь на нашей стороне, они в госпиталях или присоединяются к своим подразделениям», — уточнил представитель ВСУ (цитата по УНИАН).

Статью о сотнях украинских пленных при выходе из Авдеевки The New York Times написала со ссылкой на «высокопоставленных западных чиновников и солдат, сражающихся за Украину». «Два солдата, осведомленные об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, по-видимому, были захвачены в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что диапазон кажется точным», — говорится в тексте статьи с пометкой, что точный подсчет пока невозможен.

По оценке солдат и чиновников, прямой причиной попадания столь значительного числа служащих в плен стали неорганизованный вывод войск и хаос, происходивший 16 и 17 февраля, когда ВСУ оставили город. По мнению собеседников NYT, отступление было плохо спланировано и началось слишком поздно.

Авдеевка находится в 10 км к северу от Донецка. Украинские войска отступили из города 17 февраля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что решение об оставлении города приняли, чтобы не допустить пленения военнослужащих и сохранить их жизни. Проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений», артиллерии и дальнобойных средств, подчеркнул он.

Командующий группировкой «Таврия», которая прикрывала отход ВСУ, Александр Тарнавский заявил, что на заключительном этапе операции «под давлением превосходящих сил» российских войск «некоторое количество» украинских военнослужащих попало в плен.

Минобороны России оценило потери ВСУ при отступлении из Авдеевки за сутки 17 февраля в 1,5 тыс. человек. Точное количество украинских военных, взятых в плен в городе, ведомство не назвало. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город был взят при «минимальных потерях» российских военных.