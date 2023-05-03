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Китай модернизирует армию с упором на кибервойну

Китай пересмотрел политику призыва на воинскую службу с упором на кибервойну
Поправки в закон о воинской обязанности касаются призыва в армию во время войны. Предпочтение будут отдавать уже служившим, высококвалифицированным выпускникам и людям с навыками для проведения операций в космосе или кибервойн
Фото: Cancan Chu / Getty Images
Фото: Cancan Chu / Getty Images

Власти Китая объявили о пересмотре закона о воинской обязанности, поправки касаются в том числе правил призыва в условиях военного времени, сообщает The Guardian.

В них говорится, что военных пенсионеров могут вновь призвать на службу. Также при наборе власти будут делать акцент на гражданах, имеющих необходимые навыки для деятельности в космосе и киберпространстве — двух областях, где глава Китая Си Цзиньпин рассчитывает занять доминирующее положение, пишет газета.

Приоритет будут давать выпускникам ведущих военных университетов, чтобы повысить качество личного состава и создать профессиональные вооруженные силы, передавало китайское издание Global Times. Как заявил военный эксперт Сун Чжунпин, пересмотр политики призыва на военную службу является необходимым шагом, «поскольку страна стремится модернизировать национальную оборону и вооруженные силы к 2035 году». Новые правила вступили в силу 1 мая.

В январе глава NASA Билл Лельсон заявил, что США вовлечены в космическую гонку с Китаем, и это соперничество усиливается, напоминает Guardian. Представители оборонных ведомств США и Японии также выражали обеспокоенность из-за возможного конфликта с Пекином в космосе. В апреле американский Центр стратегических и международных исследований опубликовал отчет, в котором говорится, что Китай приближается к лидерству в космосе.

Возможности Китая в области ведения кибервойн также растут, отмечает газета. В 2021 году Нацразведка США заявила, что рассматривает Пекин как «угрозу растущего влияния» и Китай обладает значительным потенциалом в проведении кибератак.

В последний раз Китай пересматривал закон о воинской обязанности в 2021 году. Тогда Народно-освободительная армия Китая (НОАК) объявила, что призыв будет проводиться дважды в год, весной и осенью вместо одного раза осенью. В октябре 2022-го Си назвал выполнение плана по модернизации НОАК и превращению ее в армию «мирового класса» к 2027 году «стратегической задачей для строительства современного социалистического государства».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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