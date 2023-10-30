Насколько успешно США создают антикитайскую дроновую коалицию

США договорились с Австралией и Японией о создании единой флотилии летательных и морских дронов. Вашингтон надеется, что это поможет удержать Китай от попыток установить контроль над Тайванем

Фото: Sgt. 1st Class Henry Gundacker / Keystone Press Agency / Global Look Press

Как США, Австралия и Япония будут создавать флотилию беспилотников

На прошедшей неделе, 25 октября, президент США Джо Байден принимал в Белом доме премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе. Главной темой встречи стало сдерживание Китая — главного соперника обеих стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Байден особо подчеркнул ключевую роль этого региона даже на фоне конфликтов на Украине и Ближнем Востоке — именно тут, по его словам, в ближайшие несколько лет будет написана «большая часть истории нашего мира».

Речь идет о том, что Китай в последнее время существенно увеличил свою военную активность в Тайваньском проливе, отделяющем его от Тайваня, который Пекин считает своей территорией и над которым планирует установить полноценный контроль в обозримом будущем. После сентябрьских учений китайской армии в этой акватории, в которых была активно задействована авиация, министр обороны Тайваня Чиу Гочэн предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля.

Тайвань отделился от континентальной части страны в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР. В «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

В итоговом совместном заявлении Байдена и Альбанезе говорится о планах двух стран активизировать военное сотрудничество еще с одним ключевым игроком региона — Японией — в такой принципиально новой сфере, как разработка и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового типа. Как поясняется, это улучшит оперативную совместимость вооруженных сил трех стран, а также ускорит передачу технологий в рамках американской программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), которая предусматривает создание флотилии фактически автономных беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом, которые будут сопровождать обычные самолеты при выполнении боевых миссий (в 2023–2028 годах США намерены потратить на эту программу около $6 млрд).

Как сообщило японское издание Nikkei Asia со ссылкой на неназванного японского чиновника, вклад Токио может заключаться в том, что страна располагает продвинутыми технологиями в области искусственного интеллекта и робототехники, которые позволят ускорить реализацию беспилотных программ. По данным издания, новые дроны также cмогут использоваться совместно с новым японским истребителем Mitsubishi F-X, разработка которого ведется в сотрудничестве с Великобританией и Италией.

Какие беспилотные программы осуществляют США и их союзники

В начале июня 2023 года The Financial Times сообщила, что США планируют наладить с Японией и Тайванем обмен данными между беспилотниками в режиме реального времени. В эту систему будут включены четыре американских дрона MQ-9B Sea Guardian — надводные аналоги Reaper, которые США планирует передать Тайбэю в начале 2025 года. Как отмечало издание, подобная координация может сыграть ключевую роль в случае нападения Китая на Тайвань, позволив США и союзникам мгновенно получать данные о передвижении китайских кораблей, подлодок и самолетов. В Вашингтоне наличие подобной программы пока опровергают.

Затем, в конце августа, в Пентагоне представили программу «Репликатор», которая предполагает производство нескольких тысяч недорогих и «умных» летательных, надводных, подводных и сухопутных беспилотников для противостояния Китаю. Сроки максимально сжатые — 18–24 месяца. «Мы не в состоянии войны. Мы не стремимся к войне, но мы должны быть в состоянии заставить Пентагон действовать с такой скоростью, будто это так, ведь Китай не будет нас дожидаться», — пояснила тогда замминистра обороны США Кэтлин Хикс. По ее словам, инициатива «Репликатор» призвана нейтрализовать главное преимущество Вооруженных сил КНР — их численность, ведь у Пекина «больше кораблей, больше ракет, больше людей».

Финансирование всех этих программ осуществляется в рамках «Инициативы по сдерживанию на Тихом океане» (Pacific Deterrence Initiative, PDI). В проекте бюджета на 2024 год Пентагон запросил на нее рекордные $9,1 млрд — на 40% больше, чем годом ранее. В марте 2023 года глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил в комитете палаты представителей по вооруженным силам, что США стоят на пороге масштабного перехода к робототехнике и уже в ближайшем будущем американский флот будет на треть состоять из беспилотников.

С начала 2023 года США дважды проводили военно-морские учения с использованием беспилотников. На первых, которые прошли в мае неподалеку от побережья Калифорнии, военные отработали совместное использование экипажных и безэкипажных кораблей и БПЛА Reaper и Puma. А в сентябре в рамках учений Integrated Battle Problem 23.2 была осуществлена переброска на базу США в японской Йокосуке экспериментальных надводных дронов, кораблей-«призраков» Mariner и Ranger.

Австралия также ведет разработку собственных безэкипажных подводных аппаратов Ghost Shark, оснащенных искусственным интеллектом. Как ожидается, они смогут долгое время оставаться незаметными для противника, выполняя разведывательные задачи и помогая другим судам в целеполагании: причем сенсоры и системы искусственного интеллекта позволят им делать это значительно быстрее, чем людям. По данным компании-разработчика, Ghost Shark сможет бесперебойно работать до десяти суток и спускаться на глубину до 6 тыс. м. Стоимость каждого аппарата составит 23 млн австралийских долларов (примерно $14,6 млн), а их внедрение ожидается уже в середине 2025 года.

Что Китай может противопоставить США и их союзникам

В отличие от США, которые используют дроны в боевых действиях начиная с войны в Персидском заливе, Китай таким похвастаться не может. Однако у китайских дронов уже появились собственные ценители, в том числе и среди традиционных партнеров США. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за последнее десятилетие Пекин поставил около 282 боевых БПЛА в 17 стран, включая Ирак, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые ранние модели китайских беспилотников напоминают американские. Например, один из наиболее популярных китайских БПЛА, CH-4, практически идентичен американскому Predator и работает по схожему принципу. Другой пользующийся спросом дрон, разведывательный Wing Loong («Птеродактиль»), также сравнивают с Predator и Reaper, а WZ-7 («Парящий дракон») напоминает американский Global Hawk, хотя и обладает меньшими размерами и дальностью полета. Еще одно важное отличие этой модели — так называемый замкнутый контур крыла, позволяющий беспилотнику маневрировать в сложных погодных условиях и во время тайфунов.

При этом Пекин выделяет все больше средств на разработку собственных уникальных моделей. Одна из них — Feihong 95, разработанная Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией. Беспилотник, прошедший испытания в июле 2022 года, может поднимать до 250 кг полезной нагрузки и находиться в воздухе до 24 часов, выполняя широкий спектр разведывательных и боевых задач. Но главная его особенность — наличие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных одновременно «прикрывать» другие беспилотники.

Как показали боевые действия на Украине, решающее значение имеет производство легких дронов-квадрокоптеров и мини-дронов, а также аппаратов, несущих боеприпасы, на их базе, сказал РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин. «Говорить о соперничестве в этой сфере между США и Китаем бесполезно, потому что Китай контролирует 90% мирового производства всех легких коммерческих беспилотников. А поскольку они практически не отличаются по своей конструкции и компонентной базе от боевых, то Китай здесь — абсолютный лидер. По технологическим решениям с ним могут в чем-то соперничать, но превосходство Пекина в плане производственных мощностей настолько подавляющее, что на изменение соотношения сил США потребуются огромные инвестиции на протяжении многих лет», — объяснил специалист.

При этом Китай в последние годы активно инвестирует в производство надводных беспилотных аппаратов. Еще в 2018 году его армия провела масштабные учения, в которых задействовала сразу 56 морских дронов, а в июле 2022 года в Сети появились первые спутниковые снимки еще одной китайской военной новинки — сверхбольшого беспилотного подводного аппарата. Насколько он будет превосходить аналогичный американский аппарат Orca, разработанный Boeing, судить пока сложно.