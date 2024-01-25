Эксперты предупредили о масштабных проблемах экономики Китая
Создания в Китае «стабилизационного фонда», через который на выкуп акций местных компаний планируется направить около 2 трлн юаней ($278 млрд), и других принятых властями мер может оказаться недостаточно, чтобы переломить негативный тренд на фондовом рынке, сообщает Bloomberg. Более того, агентство предупреждает, что нынешний обвал на фондовом рынке (c 2021 года стоимость китайских и гонконгских акций упала на $6 трлн, а базовый индекс CSI 300 снизился до пятилетнего минимума) может оказаться для экономики страны меньшей проблемой, чем тяжелая ситуация на рынке недвижимости.
В августе 2023 года эксперты The Wall Street Journal предупреждали, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях КНР находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.
Фондовый рынок Китая тесно связан со сферой недвижимости, а проблемы на биржах легче заметить в ситуации, когда власти ужесточили ограничения на распространение негативной информации о ситуации на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg. Все это значит, что масштаб нынешнего кризиса может намного превзойти тот, что был в 2015 году, считает директор по инвестициям Rayliant Global Advisors Ltd Джейсон Сюй.
«Это оказывает негативное влияние на благосостояние по всем направлениям, что ведет к куда более сильному снижению уверенности и пессимизму в отношении будущего», — предупреждает он.
«Ситуация намного сложнее, чем в 2015 году», — обращает внимание Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis SA. И отмечает, что устойчивый разворот негативного тренда на фондовом рынке затруднен не только скептицизмом инвесторов, но и меньшими, по сравнению с 2015 годом, возможностями властей.
«Им нужно придумать большой стимул. Я не знаю, есть ли у их бюджета такие возможности и смогут ли они снизить ставки настолько, чтобы этого оказалось достаточно. Так что приготовьтесь. Нам лучше затянуть ремни безопасности», — заявила Эрреро.
«Снижение фондового рынка за последний год, очевидно, является приговором китайской экономике. Китайские фондовые рынки имеют тенденцию расти, когда номинальный экономический рост ускоряется, и как китайские, так и иностранные инвесторы пришли к выводу, что сейчас это вряд ли произойдет», — отмечает Кристофер Беддор, заместитель директора по исследованиям Китая в гонконгской компании Gavekal Dragonomics.
Обвал котировок на фондовом рынке Китая начался летом 2015 года. С 12 июня, когда после выхода на пик в 5178,19 пункта индекс Шанхайской биржи SSE начал снижаться, фондовые площадки Шанхая и Шэньчжэня всего за три недели потеряли больше 30% капитализации — около $3,5 трлн. 8 июля индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,4%, а индекс CSI300 — на 6,7%. После этого Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР ввела мораторий на продажу бумаг публичных компаний для мажоритарных акционеров, а продажу на биржах акций госкомпаний запретила полностью. В результате более 1,3 тыс. компаний приостановили торговлю на биржах и это способствовало заморозке акций на $2,6 трлн, или 40% рыночной капитализации фондового рынка страны.
Однако уже 27 июля индекс Shanghai Composite обвалился на 8,5%. Это стало вторым по размеру падением со времени появления этого показателя в 1990 году и максимальным с февраля 2007 года. В тот же день индекс Шэньчжэньской фондовой биржи Shenzhen Composite упал на 7%, а ChiNext, считающийся китайским аналогом NASDAQ, — на 7,4%. 24 августа Shanghai Composite вновь обвалился на 8,49%, этот день стал известен как Черный понедельник.
Вернуться к уровню капитализации, который наблюдался до обвала в 2015 году, фондовому рынку Китая удалось только в октябре 2020 года.
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