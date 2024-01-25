Эксперты предупредили о масштабных проблемах экономики Китая

Масштаб нынешнего кризиса в экономике Китая может намного превзойти тот, что обвалил биржи в 2015 году, а исправить ситуацию будет сложнее, поэтому всем лучше «затянуть ремни безопасности», предупредили Bloomberg эксперты

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Создания в Китае «стабилизационного фонда», через который на выкуп акций местных компаний планируется направить около 2 трлн юаней ($278 млрд), и других принятых властями мер может оказаться недостаточно, чтобы переломить негативный тренд на фондовом рынке, сообщает Bloomberg. Более того, агентство предупреждает, что нынешний обвал на фондовом рынке (c 2021 года стоимость китайских и гонконгских акций упала на $6 трлн, а базовый индекс CSI 300 снизился до пятилетнего минимума) может оказаться для экономики страны меньшей проблемой, чем тяжелая ситуация на рынке недвижимости.

В августе 2023 года эксперты The Wall Street Journal предупреждали, что у Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры, в некоторых частях КНР находятся малоиспользуемые мосты и аэропорты, миллионы квартир пустуют, а окупаемость инвестиций резко снизилась.

Фондовый рынок Китая тесно связан со сферой недвижимости, а проблемы на биржах легче заметить в ситуации, когда власти ужесточили ограничения на распространение негативной информации о ситуации на рынке недвижимости, отмечает Bloomberg. Все это значит, что масштаб нынешнего кризиса может намного превзойти тот, что был в 2015 году, считает директор по инвестициям Rayliant Global Advisors Ltd Джейсон Сюй.

«Это оказывает негативное влияние на благосостояние по всем направлениям, что ведет к куда более сильному снижению уверенности и пессимизму в отношении будущего», — предупреждает он.

«Ситуация намного сложнее, чем в 2015 году», — обращает внимание Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону Natixis SA. И отмечает, что устойчивый разворот негативного тренда на фондовом рынке затруднен не только скептицизмом инвесторов, но и меньшими, по сравнению с 2015 годом, возможностями властей.

«Им нужно придумать большой стимул. Я не знаю, есть ли у их бюджета такие возможности и смогут ли они снизить ставки настолько, чтобы этого оказалось достаточно. Так что приготовьтесь. Нам лучше затянуть ремни безопасности», — заявила Эрреро.

«Снижение фондового рынка за последний год, очевидно, является приговором китайской экономике. Китайские фондовые рынки имеют тенденцию расти, когда номинальный экономический рост ускоряется, и как китайские, так и иностранные инвесторы пришли к выводу, что сейчас это вряд ли произойдет», — отмечает Кристофер Беддор, заместитель директора по исследованиям Китая в гонконгской компании Gavekal Dragonomics.