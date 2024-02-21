 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Финляндия предложила навсегда закрыть два пункта на границе с Россией

Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
Финляндия предложила навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией, которые были созданы для импорта в страну российской древесины. Ранее один из них планировалось трансформировать в международный пункт пропуска
МАПП &laquo;Сювяоро-Париккала&raquo;
МАПП «Сювяоро-Париккала» (Фото: darodionov77 / VK)

Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией, сообщила 20 февраля финская телерадиокомпания Yle. Это временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса. Оба пограничных перехода были временно закрыты на пару лет. Движение было остановлено в Париккале из-за санкций ЕС, а в Лиекса-Инари — из-за прекращения импорта древесины.

Количество временных пограничных переходов на границе между Финляндией и Россией несколько раз сокращалось. В начале 2000-х годов все еще действовало более десятка таких переходов. Последний раз временные КПП сократили в 2017 году.

«Они были созданы с целью импорта необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей», — рассказал Yle заместитель генерального директора пограничной службы Марко Саарекс.

Издание сообщило, что муниципалитет Париккалы хочет, чтобы пограничный переход сохранился и надеется, что однажды в Париккале откроется международный переход. Город Лиекса также не одобрил окончательное закрытие временного пограничного перехода в Инари.

Кремль заявил о надежде на пересмотр подходов новым президентом Финляндии
Политика
Фото:Guenter Fischer / Global Look Press

Власти Финляндии приостановили работу пункта перехода Париккала с 19 апреля 2022 года. В текущем году планировалось трансформировать пункт Париккала-Сювяоро в международный автомобильный пункт пропуска, чтобы придать ему статус официального пункта для пересечения границы туристами из России и Финляндии.

В ответ на жалобы местных властей пограничная служба заявила, что рассмотрит их и примет окончательное решение. Если временные пункты пересечения границы будут закрыты, это будет сделано на основании протокола между начальником пограничной службы и его российским коллегой, сообщила Yle, а решения ожидаются весной или летом текущего года.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В декабре правительство Финляндии решило открыть только два КПП на границе с Россией: Ваалимаа и Нийрала. Кабмин заявил, что повторно закроет всю границу, если поток мигрантов, просящих убежище в Финляндии, продолжится.

Финская сторона в прошлом году обвиняла Россию в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергала обвинения, поскольку Москва соблюдает свое законодательство и у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».

До этого в ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пересечения на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. После этого сроки закрытия границы продлевали.

20 февраля глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила: «У нас есть информация, что тысячи человек с российской стороны ждут возможности попасть в Финляндию». Сейчас на границе Финляндии с Россией закрыты все погранпереходы, кроме железнодорожного грузового пункта Вайниккала.

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Финляндия Россия граница
Материалы по теме
Финляндия заявила о тысячах желающих въехать в страну из России мигрантов
Политика
Финляндия заявила, что сейчас не видит угрозы со стороны России
Политика
МВД Финляндии предложило увеличить срок проживания для гражданства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Посольство раскрыло подробности процесса по оправданию россиянки в Ливане Политика, 15:17
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 15:11
Финляндия предложила навсегда закрыть два пункта на границе с Россией Политика, 15:10
ЦБ выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи Финансы, 15:09
Алькарас получил травму ноги в стартовом матче турнира в Рио-де-Жанейро Спорт, 15:09
Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки Политика, 15:03
ChatGPT и аналоги еще не решили проблемы безопасности. Как защитить себя Pro, 14:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Росатом» заявил о создании 20-кубитного квантового компьютера Технологии и медиа, 14:46
Майданов связал приговор на Украине к 15 годам с песней «Сарматушка» Общество, 14:44
В США пассажира, пытавшегося открыть дверь в полете, обездвижили скотчем Общество, 14:43
Госдума денонсировала соглашения с Британией о рыболовстве Политика, 14:41
Экс-информатор ФБР заявил, что получал данные о сыне Байдена от России Политика, 14:40
Путин посидел за штурвалом модернизированного «стратега» Ту-160М Политика, 14:31
Когда выйдет новый список облагаемых налогом на роскошь автомобилей Авто, 14:30