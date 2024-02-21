Финляндия предложила навсегда закрыть два пункта на границе с Россией

Финляндия предложила навсегда закрыть два временных КПП на границе с Россией, которые были созданы для импорта в страну российской древесины. Ранее один из них планировалось трансформировать в международный пункт пропуска

МАПП «Сювяоро-Париккала» (Фото: darodionov77 / VK)

Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией, сообщила 20 февраля финская телерадиокомпания Yle. Это временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса. Оба пограничных перехода были временно закрыты на пару лет. Движение было остановлено в Париккале из-за санкций ЕС, а в Лиекса-Инари — из-за прекращения импорта древесины.

Количество временных пограничных переходов на границе между Финляндией и Россией несколько раз сокращалось. В начале 2000-х годов все еще действовало более десятка таких переходов. Последний раз временные КПП сократили в 2017 году.

«Они были созданы с целью импорта необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей», — рассказал Yle заместитель генерального директора пограничной службы Марко Саарекс.

Издание сообщило, что муниципалитет Париккалы хочет, чтобы пограничный переход сохранился и надеется, что однажды в Париккале откроется международный переход. Город Лиекса также не одобрил окончательное закрытие временного пограничного перехода в Инари.

Власти Финляндии приостановили работу пункта перехода Париккала с 19 апреля 2022 года. В текущем году планировалось трансформировать пункт Париккала-Сювяоро в международный автомобильный пункт пропуска, чтобы придать ему статус официального пункта для пересечения границы туристами из России и Финляндии.

В ответ на жалобы местных властей пограничная служба заявила, что рассмотрит их и примет окончательное решение. Если временные пункты пересечения границы будут закрыты, это будет сделано на основании протокола между начальником пограничной службы и его российским коллегой, сообщила Yle, а решения ожидаются весной или летом текущего года.

В декабре правительство Финляндии решило открыть только два КПП на границе с Россией: Ваалимаа и Нийрала. Кабмин заявил, что повторно закроет всю границу, если поток мигрантов, просящих убежище в Финляндии, продолжится.

Финская сторона в прошлом году обвиняла Россию в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергала обвинения, поскольку Москва соблюдает свое законодательство и у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».

До этого в ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пересечения на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. После этого сроки закрытия границы продлевали.

20 февраля глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила: «У нас есть информация, что тысячи человек с российской стороны ждут возможности попасть в Финляндию». Сейчас на границе Финляндии с Россией закрыты все погранпереходы, кроме железнодорожного грузового пункта Вайниккала.