 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль заявил о надежде на пересмотр подходов новым президентом Финляндии

Песков выразил надежду на изменение Стуббом подходов в отношениях с Россией
Фото: Guenter Fischer / Global Look Press
Фото: Guenter Fischer / Global Look Press

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на соблюдение новым президентом Финляндии Александром Стуббом баланса в отношениях двух стран.

«Мы все равно сохраняем надежу, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков также добавил, что в течение долго времени между двумя странами сохранялись очень развитые партнерские отношения и носили взаимовыгодный характер для экономик и народов.

«Мы считаем, что тот период был лучше, чем тот, который сложился в наших двусторонних отношениях не по нашей вине, а по инициативе финских властей», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что заявления нового президента Финляндии носят «весьма недружественный характер», отвечая на вопрос, поздравит ли российский президент Стубба с избранием на должность главы государства.

Жесткий критик Москвы победил на президентских выборах в Финляндии
Политика
Александр Стубб

По итогам второго тура 11 февраля на президентских выборах в Финляндии победил экс-премьер и кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml) Александр Стубб. По итогам обработки 100% бюллетеней, он получил 51,6%.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы. В интервью Reuters он заявил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине.

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Финляндия Александр Стубб
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Жесткий критик Москвы победил на президентских выборах в Финляндии
Политика
Финляндия продлила срок закрытия КПП на границе с Россией на два месяца
Политика
Посол сообщил, что Россия следит за перевооружением Финляндии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
В суде объяснили претензии к Telegram-посту угрозой покушения на Чемезов Политика, 14:55
Увольте директора по маркетингу: 4 роковые ошибки в продвижении Pro, 14:54
Стали известны призовые турнира фигуристов по шоу-программам Спорт, 14:53
Чего хочет Тина и новый конфликт в семье Бекхэма. Топ реклам Супербоула Спорт, 14:51
США продадут Турции военную технику на $23 млрд после решения по Швеции Политика, 14:48
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 14:47
Надеждин подал иски в Верховный суд после отказа в регистрации кандидатом Политика, 14:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский продлил мобилизацию на Украине еще на 90 дней Политика, 14:28
«Решат, что я дурак»: почему важно уметь спрашивать и как этому научиться Pro, 14:25
Bloomberg узнал о перемещении китайских майнеров в Эфиопию Крипто, 14:11
Собчак словами «я выполнила все» возмутилась приговором о вымогательстве Политика, 14:11
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 14:05
Навка допустила участие Валиевой в ее шоу Спорт, 14:05
Кремль заявил о надежде на пересмотр подходов новым президентом Финляндии Политика, 14:03