Кремль заявил о надежде на пересмотр подходов новым президентом Финляндии

Песков выразил надежду на изменение Стуббом подходов в отношениях с Россией

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на соблюдение новым президентом Финляндии Александром Стуббом баланса в отношениях двух стран.

«Мы все равно сохраняем надежу, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Песков также добавил, что в течение долго времени между двумя странами сохранялись очень развитые партнерские отношения и носили взаимовыгодный характер для экономик и народов.

«Мы считаем, что тот период был лучше, чем тот, который сложился в наших двусторонних отношениях не по нашей вине, а по инициативе финских властей», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что заявления нового президента Финляндии носят «весьма недружественный характер», отвечая на вопрос, поздравит ли российский президент Стубба с избранием на должность главы государства.

По итогам второго тура 11 февраля на президентских выборах в Финляндии победил экс-премьер и кандидат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml) Александр Стубб. По итогам обработки 100% бюллетеней, он получил 51,6%.

Стубб — сторонник сохранения жесткого курса в отношении Москвы. В интервью Reuters он заявил, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока не прекратится конфликт на Украине.