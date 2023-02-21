Постпред Китая при ООН заявил о публикации мирного плана в ближайшие дни

Китай анонсировал собственный план урегулирования конфликта на Украине 18 февраля. Bloomberg писал, что он включает призыв к прекращению огня и приостановку поставок оружия. Постпред КНР отметил, что план выйдет в ближайшие дни

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь (Фото: Jason Szenes / EPA / ТАСС)

Разработанный Китаем мирный план по урегулированию на Украине будет обнародован в ближайшие дни, заявил журналистам постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Я слышал, что он выйдет в течение нескольких дней», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Китай неоднократно выступал за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В ходе Мюнхенской конференции в середине февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал китайский план урегулирования конфликта с учетом уважения к «суверенитету всех стран». По данным Bloomberg, план Пекина по урегулированию конфликта на Украине включает призыв к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву.

21 февраля, после своего европейского турне, Ван И посетил Москву. Он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В условиях «переменчивой ситуации» в мире Ван И призвал Москву и Пекин «сверить часы» по двусторонней повестке дня и проблематике международных отношений. Патрушев на встрече с Ван И заявил, что отношения России и КНР имеют особое значение. «В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене», — сказал глава Совбеза.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Киеве заявил, что не знаком с конкретными положениями китайского плана. «Мне кажется, что наш документ, наша «формула мира», которую уже поддержало большое количество государств и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции — мне кажется, важно, чтобы была одна позиция», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что на Мюнхенской конференции Ван И сообщил ему некоторые положения китайского мирного плана. «Была встреча с китайским дипломатическим руководством, с бывшим коллегой, бывшим министром [иностранных дел КНР] мистером Ван И. Он поделился со мной элементами китайского мирного плана», — сказал Кулеба. Министр тогда пообещал, что в Киеве внимательно изучат китайские предложения.

Зеленский условием для начала мирных переговоров называл вывод российских войск на границы 1991 года. В Москве заявляли о готовности к переговорам, но с учетом «существующих реалий». Там подчеркивали, что все задачи спецоперации будут выполнены.