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В МИД вызвали посла Бангладеш из-за запрета на заход российских судов

В МИД вызвали посла Бангладеш из-за запрета на заход в порты страны российских судов
О запрете широкого спектра судов заходить в порты страны из-за санкций США и ЕС представители отрасли сообщили в середине февраля. Под запрет попали, в том числе, танкеры и грузовые корабли
Камрул Ахсан
Камрул Ахсан (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Посла Бангладеш в России Камрула Ахсана вызвали в российский МИД из-за введенного властями страны запрета на заход в национальные порты российских судов. Об этом говорится в сообщении МИД.

«Привлекли внимание главы дипломатической миссии к информации о решении властей его страны запретить заход в свои порты российским судам, перевозящим грузы для Бангладеш. Данный шаг не соответствует характеру традиционно дружественных двусторонних отношений и может негативно сказаться на перспективах нашего сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.

В МИД назвали данное обстоятельство вызывающим «серьезную обеспокоенность».

13 февраля представители судоходной отрасли Бангладеш сообщили о получении от властей страны уведомления о присоединении к санкциям США и ЕС в отношении российских кораблей. Правительство страны направило уведомление об этом соответствующим министерствам, ведомствам, портам, судоходным службам и международным организациям. Запрет распространяется на широкий спектр судов, включая нефтяные танкеры и грузовые корабли, эксплуатируемые семью компаниями.

15 февраля посольство России в Бангладеш сообщило агентству ТАСС, что запрет касается на 69 российских судов, и о полном прекращении импорта в эту страну, в том числе российской пшеницы, говорить нельзя. «Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда», — сказали в диппредставительстве.

Материал дополняется.

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