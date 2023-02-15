«Росатом» отверг влияние санкций на строительство АЭС в Бангладеш

Присоединение Бангладеш к санкциям в отношении российских кораблей, вследствие чего 69 судам из России запрещен вход в порты страны, не повлияет на строительство атомной электростанции «Руппур», в частности доставку грузов, заявили РБК в госкорпорации «Росатом».

«Сооружение АЭС продолжается в соответствии с актуальным графиком. <...> Что касается поставок оборудования для АЭС, то мы имеем единичный случай, когда логистическая фирма, осуществляющая поставку груза в Бангладеш, столкнулась с ограничением при заходе в порт», — рассказали в корпорации.

Там отметили, что уже был найден альтернативный способ доставки грузов. Кроме того, санкции не повлияли на сроки строительства станции, добавили в «Росатоме», поскольку процесс был «оперативно налажен».

О том, что Бангладеш присоединилась к санкциям США и Евросоюза в отношении российских кораблей, сообщил портал bdnews24 со ссылкой на представителей судоходной сферы. По его данным, правительство страны направило уведомление об этом соответствующим министерствам, ведомствам, портам, судоходным службам и международным организациям.

Запрет распространяется на широкий спектр судов, включая нефтяные танкеры и грузовые корабли, эксплуатируемые семью компаниями, отмечает портал.

Также в материале говорится, что недавно грузу из России, перевозившему материалы для строительства АЭС, было запрещено пересекать морскую границу Бангладеш из-за «дипломатического давления со стороны США». Судно попыталось пришвартоваться в индийском порту Халдия, чтобы доставить свой груз, но и там ему было отказано. Корабль вернулся в Россию с грузом.

В Бангладеш считают, что введение рестрикций не окажет существенного влияния на экономику страны.

Строительство первой бангладешской АЭС «Руппур» началось в 2013, спустя два года после подписания соглашения о сотрудничестве с властями страны. Она расположена в 160 км от города Дакка. Строительство осуществляется за счет кредита, предоставляемого Россией.