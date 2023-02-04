NYT рассказала об анализе властями США красных линий России

В Вашингтоне считают, что в следующий раз Москва может переместить ядерное оружие, за которым наблюдают американцы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Кремль возможность применения ядерного оружия отвергает

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Власти США все еще учитывают риски применения Россией ядерного оружия при принятии решений о поставках продвинутого вооружения Украине, но спустя почти год боевых действий американские политики и военные аналитики стали более уверенны в том, что они понимают красные линии Москвы, пишет The New York Times cо ссылкой на источники.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что стали лучше понимать, какая поддержка Украины вызовет заявления с осуждением, а какая может повлечь более серьезные последствия. При этом в администрации президента Джо Байдена считают, что «угрозы ядерной эскалацией» не закончились и в следующий раз Россия может передислоцировать ядерное оружие, за которым, по ее мнению, могут наблюдать США.

Выступая на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы президент России Владимир Путин сказал, что Москве «есть чем ответить» на поставку Украине западных танков. Киев получит немецкие Leopard и американские Abrams. «Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — заявил президент. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, критикуя поставки Киеву западной военной техники и политиков, которые оправдывают такие шаги желанием не допустить «экспансии России» и новой мировой войны, предупредил, что защита Украины «не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». «Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — писал он в своем телеграм-канале.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в четверг, 2 февраля, заявил, что Вашингтону приходится серьезно относиться к «бряцанию» ядерным оружием. Он добавил, что предупреждал Москву о серьезных последствиях в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. «Это риск, к которому мы не можем себе позволить легкомысленно относиться. С другой стороны, цель этого бряцанья — запугать нас, а также наших европейских союзников и украинцев», — сказал он, отметив, что подобные угрозы нужно оценивать осторожно, но при этом не давать себя запугать.

В конце января так называемые Часы судного дня — символический циферблат от «Бюллетеня ученых атомщиков» перевели еще на десять секунд ближе к «ядерной полуночи», до которой теперь остается полторы минуты. Это самое близкое к катастрофе значение часов. Авторы проекта объяснили решение главным образом военной операцией России на Украине.

«Надо трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчет в том, что происходит. Это накладывает на нас обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие решения», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Кремле заявляли, что считают недопустимой даже постановку вопроса о возможности использования ядерного оружия. В утвержденной президентом ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;

применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Во время объявления частичной мобилизации осенью 2022-го Путин заявил, что Вашингтон, Лондон и Брюссель подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Он отметил, что «в ход пошел и ядерный шантаж» и некоторые высокопоставленные представители стран НАТО прямо говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

В конце октября глава государства говорил, что для России нет смысла наносить ядерный удар, а цель «возни вокруг возможного применения ядерного оружия» заключается в том, чтобы убедить союзников Москвы и нейтральные страны в необходимости противостоять ей.