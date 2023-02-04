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NYT рассказала об анализе властями США красных линий России

NYT: власти США считают, что стали лучше понимать красные линии Москвы
В Вашингтоне считают, что в следующий раз Москва может переместить ядерное оружие, за которым наблюдают американцы, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Кремль возможность применения ядерного оружия отвергает
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Власти США все еще учитывают риски применения Россией ядерного оружия при принятии решений о поставках продвинутого вооружения Украине, но спустя почти год боевых действий американские политики и военные аналитики стали более уверенны в том, что они понимают красные линии Москвы, пишет The New York Times cо ссылкой на источники.

По данным издания, в Вашингтоне считают, что стали лучше понимать, какая поддержка Украины вызовет заявления с осуждением, а какая может повлечь более серьезные последствия. При этом в администрации президента Джо Байдена считают, что «угрозы ядерной эскалацией» не закончились и в следующий раз Россия может передислоцировать ядерное оружие, за которым, по ее мнению, могут наблюдать США.

Выступая на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы президент России Владимир Путин сказал, что Москве «есть чем ответить» на поставку Украине западных танков. Киев получит немецкие Leopard и американские Abrams. «Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — заявил президент. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, критикуя поставки Киеву западной военной техники и политиков, которые оправдывают такие шаги желанием не допустить «экспансии России» и новой мировой войны, предупредил, что защита Украины «не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». «Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху», — писал он в своем телеграм-канале.

Директор ЦРУ Уильям Бернс в четверг, 2 февраля, заявил, что Вашингтону приходится серьезно относиться к «бряцанию» ядерным оружием. Он добавил, что предупреждал Москву о серьезных последствиях в случае применения тактического ядерного оружия на Украине. «Это риск, к которому мы не можем себе позволить легкомысленно относиться. С другой стороны, цель этого бряцанья — запугать нас, а также наших европейских союзников и украинцев», — сказал он, отметив, что подобные угрозы нужно оценивать осторожно, но при этом не давать себя запугать.

NYT рассказала об анализе властями США красных линий России
NYT рассказала об анализе властями США красных линий России

В конце января так называемые Часы судного дня — символический циферблат от «Бюллетеня ученых атомщиков» перевели еще на десять секунд ближе к «ядерной полуночи», до которой теперь остается полторы минуты. Это самое близкое к катастрофе значение часов. Авторы проекта объяснили решение главным образом военной операцией России на Украине.

«Надо трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчет в том, что происходит. Это накладывает на нас обязанность быть особенно внимательными, быть начеку и принимать соответствующие решения», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Ранее в Кремле заявляли, что считают недопустимой даже постановку вопроса о возможности использования ядерного оружия. В утвержденной президентом ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Во время объявления частичной мобилизации осенью 2022-го Путин заявил, что Вашингтон, Лондон и Брюссель подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Он отметил, что «в ход пошел и ядерный шантаж» и некоторые высокопоставленные представители стран НАТО прямо говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

В конце октября глава государства говорил, что для России нет смысла наносить ядерный удар, а цель «возни вокруг возможного применения ядерного оружия» заключается в том, чтобы убедить союзников Москвы и нейтральные страны в необходимости противостоять ей.

Теги
США Россия Военная операция на Украине ядерное оружие
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