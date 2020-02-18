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Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

Белорусский лидер встретился с Игорем Сечиным в Минске, чтобы договориться о поставках российской нефти. На переговорах с Путиным в Москве 9 февраля Лукашенко не смог добиться скидок на топливо
Роснефть ROSN ₽464,2 -0,11% Купить
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Александр Лукашенко (Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Белоруcсии Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью». Об это глава государства заявил на встрече с председателем правления российской компании Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Говоря о ситуации, которая складывается в отношениях Минска и «Роснефти», Лукашенко сказал: «Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — сказал президент.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году «Роснефть» поставила в Белоруссию половину всей закупленной в России нефти и признался, что хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях с Россией.

«Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью», — сказал он.

В ответ Сечин заявил, что «надо работать вместе». «Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами», — добавил он.

Сечин также напомнил, что «Роснефть» является акционером Мозырского НПЗ и владеет на территории Белоруссию сетью АЗС из 36 заправок, отмечает «БелТА».

Ранее белорусский госконцерн «Белнефтехим» предложил российским нефтяным компаниям, владеющим сетями АЗС в Белоруссии (в их число входит и «Роснефть») обеспечивать их бензином и дизтопливом за счет поставки нефти на белорусские НПЗ по давальческой схеме (компания поставляет нефть, платит заводу комиссию, забирает нефтепродукты и передает их АЗС). Представитель «Роснефти» тогда отказался прокомментировать РБК это предложение.

Минск предложил компаниям из России самим ввозить нефть для своих АЗС
Бизнес

В начале февраля Лукашенко и российский президент Владимир Путин провели переговоры о возобновлении энергоносителей в Белоруссию. В итоге лидеры не пришли к согласию, и белорусский президент вернулся в Минск без скидок на нефть и газ.

14 февраля Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на то, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью Российской Федерации. Он также пригрозил начать отбор транзитной нефти, прокачиваемой из России через территорию Белоруссии в Европу по нефтепроводу «Дружба».

«Если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (в январе они поставили всего 500 тыс. т — 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы», — сказал президент.

Авторы: Михаил Котляр, Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Игорь Сечин, Россия, Белоруссия, Роснефть
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