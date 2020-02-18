Сечин приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

Белорусский лидер встретился с Игорем Сечиным в Минске, чтобы договориться о поставках российской нефти. На переговорах с Путиным в Москве 9 февраля Лукашенко не смог добиться скидок на топливо

Александр Лукашенко (Фото: Alex Halada / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Президент Белоруcсии Александр Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью». Об это глава государства заявил на встрече с председателем правления российской компании Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Говоря о ситуации, которая складывается в отношениях Минска и «Роснефти», Лукашенко сказал: «Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве», — сказал президент.

Лукашенко напомнил, что в 2019 году «Роснефть» поставила в Белоруссию половину всей закупленной в России нефти и признался, что хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях с Россией.

«Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью», — сказал он.

В ответ Сечин заявил, что «надо работать вместе». «Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами», — добавил он.