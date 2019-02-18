Захарова назвала провокацией планы отправить гумпомощь Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь являются спланированной провокацией. Об этом сообщается на сайте министерства.

«С учетом позиции, занятой по данному поводу законными властями страны, авторы действия имеют в виду «идти на прорыв», провоцируя пограничников и военнослужащих на применение силы», — сказала она.

Захарова отметила, что груз собираются передать 23 февраля, когда заканчивается срок «временного президентства» Хуана Гуаидо. По ее мнению, организаторы посылки грузов рассчитывают либо на раскол в среде военнослужащих, либо на жертвы, которые позволят ввести в страну войска других государств.

Представитель МИДа отметила, что если населению хотят оказать гуманитарную помощь, то было бы правильнее снять блокировку со счетов государственных предприятий Венесуэлы на $11 млрд или средства государственной нефтегазовой компании страны PDVSA на $7 млрд. Она добавила, что общий ущерб от американских санкций в отношении Венесуэлы с 2013 года составил $345 млрд.

В январе госсекретарь США Майк Помпео пообещал Венесуэле гуманитарную помощь более чем на $20 млн. Первая партия прибыла в колумбийский город Кукута 10 февраля. Впоследствии США сообщили, что 16 февраля направят Каракасу дополнительную партию гумпомощи. По сообщению Госдепа, она будет включать в себя продуктовые и гигиенические наборы.