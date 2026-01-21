 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал свое избрание препятствием для третьей мировой войны

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его победа на выборах в 2024 году, то конфликт между Россией и Украиной мог бы перерасти в третью мировую войну.

Теперь же, по его словам, такая угроза исключена.

«У нас не будет третьей мировой войны. Думаю, если бы меня не избрали, ситуация между Россией и Украиной могла бы перерасти в третью мировую войну», — сказал президент США.

Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
Политика
Дональд Трамп

Перед вылетом в Швейцарию Трамп заявил, что понятия не имеет о том, что произойдет на форуме. Поездка, по его ожиданиям, должна быть интересной.

В 2026 году Всемирный экономический форум проходит с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсуждают вопросы международной безопасности и экономические проблемы. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Теги
Персоны
Давос Дональд Трамп конфликт на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп словами «черт возьми» отметил солнцезащитные очки Макрона в Давосе
Политика
Bloomberg раскрыл детали скандала на выступлении министра США в Давосе
Политика
Выступление Дональда Трампа на форуме в Давосе. Видео с переводом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 17:41
Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать Общество, 19:06
Путин поручил Минстрою помочь Камчатке с уборкой снега Общество, 19:05
Axios узнал, когда Трамп и Зеленский встретятся в Давосе Политика, 19:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
ЦБ назвал инфляцию в прошлом году рекордно низкой за пять лет Экономика, 18:55
МОК заявил, что хоккейная арена к Олимпиаде в Милане будет готова вовремя Спорт, 18:55
Выступление Трампа на Давосе. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:46
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Почему авторынок России замер в начале 2026-го. ВидеоПодписка на РБК, 18:45 
Юниорские сборные России сыграют под своим флагом на двух турнирах УЕФА Спорт, 18:44
Гладков сообщил о ЧП в Белгороде Политика, 18:44
Трамп заявил, что Россия и Украина близки к мирной «сделке» Политика, 18:41
Шнайдер ответила на критику украинской теннисистки Олейниковой Спорт, 18:40
Трамп в Давосе заявил о работе над регулированием крипторынка Крипто, 18:37
Bloomberg узнал о срыве торговой сделки между США и ЕС Экономика, 18:36