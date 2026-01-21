Трамп назвал свое избрание препятствием для третьей мировой войны
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его победа на выборах в 2024 году, то конфликт между Россией и Украиной мог бы перерасти в третью мировую войну.
Теперь же, по его словам, такая угроза исключена.
«У нас не будет третьей мировой войны. Думаю, если бы меня не избрали, ситуация между Россией и Украиной могла бы перерасти в третью мировую войну», — сказал президент США.
Перед вылетом в Швейцарию Трамп заявил, что понятия не имеет о том, что произойдет на форуме. Поездка, по его ожиданиям, должна быть интересной.
В 2026 году Всемирный экономический форум проходит с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсуждают вопросы международной безопасности и экономические проблемы. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».
