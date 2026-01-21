Трамп заявил о применении США оружия, о котором «никто никогда не слышал»

 Перейти к основному контенту
Американские военные применили оружие, о котором «никто никогда не слышал», заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Две недели назад они увидели оружие, о котором никто никогда не слышал. Они не смогли сделать по нам ни единого выстрела», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, их противники отдали приказ стрелять, но ничего не произошло, из-за всего «все были в смятении». О ком именно идет речь — президент не уточнил.

Трамп заявил о «потрясающем» оружии у США, про которое никто не знает
Политика
Дональд Трамп

Ранее Трамп сообщил, что США обладают «потрясающим оружием», о котором «никто не знает». Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о применении звукового оружия при похищении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В ответ в Кремле заявили, что российские спецслужбы собирают и анализируют информацию, чтобы разъяснить слова Трампа.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг.

Власти Венесуэлы назвали произошедшее военной агрессией. По данным МВД республики, в ходе атаки США погибли 100 человек.

В начале января New York Post опубликовал рассказ венесуэльского военного, ставшего свидетелем использования американцами неизвестного оружия, с которым местные военные до этого не сталкивались. По его словам, он находился на дежурстве, когда внезапно отказали все радары системы ПВО, а в небе оказалось множество беспилотников, а затем и вертолеты.

