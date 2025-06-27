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Торговая война США ,  
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Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за ее «наглой атаки»

Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за ее нового налога для США
Сюжет
Торговая война США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

США прекращают торговые переговоры с Канадой, касающиеся пошлин, из-за введения ею нового налога на услуги для американских технологических компаний, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Канада — страна, с которой очень сложно вести торговлю, в том числе из-за того, что они годами взимали с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты — теперь вводит цифровой налог на услуги для американских технологических компаний. Это прямая и наглая атака на нашу страну», — написал он.

Из-за этого переговоры прекращаются немедленно, в течение недели Оттаве сообщат о новых пошлинах за ведение бизнеса с США.

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Экономика

Закон о новом налоге для технологических компаний — таких как Amazon, Google, Uber, Airbnb и других — начнет действовать 30 июня. С них возьмут 3%-ый налог от прибыли, полученной от цифровых услуг, предоставленным канадским пользователям, в 2022 году. Размер налога оценивается в $2 млрд. Платить его должны компании, чьи доходы за календарный год превысили примерно $15 млн.

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань 19 июня заявил, что законопроект о налоге был принят парламентом и «будет применяться». Введение налога для технологических компаний не будет откладываться из-за торговых переговоров с США, подчеркнул он.

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Канада США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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