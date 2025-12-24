 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0
Эксклюзив

Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса

Решение об аресте имущества и средств на счетах было принято в рамках обеспечительных мер по иску «Роснано» к бывшему руководству

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано». Судья Анна Петрухина приняла это решение в рамках обеспечительных мер по иску «Роснано» к бывшему руководству.

12 декабря Группа «Роснано» предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Компания заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества ответчиков: «Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации.С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб «Роснано», — поясняется решение в определении суда.

Суд отметил, что в отсутствие указания конкретного имущества, требование об аресте является лишь предположением о наличии имущества. Арбитраж арестовал имущество Чубайса «в пределах заявленных исковых требований в размере 11 896 910 244 рубля 90 копеек, также арест наложен на активы Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихои, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна. «Роснано» обвиняет их в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта MRAM. Ущерб «Роснано» оценивает в €41 млн, $35 млн и 5,5 млрд руб., говорил источник РБК. 

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов отказался от комментариев.

«Роснано» уже выдвигало претензии к бывшему руководству компании. Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России. В апреле этого года суд арестовал по иску «Роснано» деньги и имущество Анатолия Чубайса и еще семи ответчиков в размере 5,6 млрд руб. МВД сообщало, что в 2017 году подозреваемые «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности компании. «Это позволило избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование», — отметили в МВД.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Степанова Елена Степанова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Анатолий Чубайс Яков Уринсон Роснано Московский арбитражный суд
Анатолий Чубайс фото
Анатолий Чубайс
политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
