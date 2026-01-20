Чубайс ушел с поста главы попечительского совета Фонда Гайдара

Председателем попечительского совета Фонда Гайдара вместо Анатолия Чубайса стал Сергей Васильев. Он возглавляет совет Международного банковского института имени Анатолия Собчака

Сергей Васильев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Во вторник, 20 января, на заседании попечительского совета Фонда Егора Гайдара его новым председателем был избран бывший замминистра экономики Сергей Васильев, который сменил на этом посту Анатолия Чубайса. Об этом РБК заявил член попечительского совета, экс-министр экономики, глава Фонда международных молодежных обменов Андрей Нечаев.

«Это произошло буквально час назад на заседании, на котором я председательствовал», — пояснил он. Васильев не ответил на вопрос РБК о своем назначении.

Сейчас он возглавляет попечительский совет Международного банковского института имени Анатолия Собчака. В 1990-х Васильев был руководителем Рабочего центра экономических реформ при правительстве, затем стал замминистра экономики, а потом — первым замруководителя аппарата кабмина. Затем Васильев получил место председателя правления Международного инвестиционного банка, а в 1999 году возглавил Международный Центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр». С 2000 года Васильев был научным руководителем петербургского филиала ВШЭ, в 2001–2007 стал сенатором от Ленинградской области.

Предшественник Васильева на посту главы попечительского совета фонда Анатолий Чубайс покинул Россию в 2022 году, вскоре после начала военной операции на Украине. В 1990-х Чубайс был ближайшим соратником Гайдара, первым вице-премьером и главой администрации президента, одним из руководителей партии СПС. При президенте Владимире Путине он возглавлял РАО ЕЭС, был спецпредставителем президента и руководил корпорацией «Роснано». После отъезда из страны Чубайс покинул пост спецпредставителя президента, совет директоров АФК «Система» и пост сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики. В мае 2024 года он стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований, который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета. Весной 2025 года имущество бывшего чиновника попало под арест по иску «Роснано», а в декабре корпорация подала иск против бывшего главы и других топ-менеджеров на 11,9 млрд руб.

Фонд Егора Гайдара был создан вскоре после смерти бывшего премьера, в 2010 году при участии бывшего министра финансов Алексея Кудрина, главы Сбербанка Германа Грефа, экс-ректора РАНХиГС Владимира Мау и Анатолия Чубайса, которые стали членами его попечительского совета. С момента основания фонда главой его совета был Чубайс. Цель фонда, как утверждается на его сайте, — продвижение либеральных ценностей и популяризация наследия и идей Гайдара. Помимо прочего, НКО является учредителем премии его имени за вклады в экономику и историю, библиотеки и открытого университета Егора Гайдара.