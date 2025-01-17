Ермак рассказал, когда произойдет встреча Зеленского с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом ожидается в ближайшее время после инаугурации республиканца, заявил Ермак, пообещав, что Киев будет работать над этим, так как встреча «очень важна». Трамп вступит в должность 20 января

Украина намерена сразу после инаугурации Дональда Трампа (назначена на 20 января) начать официальные консультации с новыми властями США об украинском конфликте, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телемарафона. Он рассказал, что уже находится в контакте с некоторыми членами команды республиканца.

«Поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее, потому что она очень важна. <...> Я ожидаю, что очень скоро состоится встреча между президентом Трампом, который официально вступит в должность, и нашим президентом Зеленским, чтобы обсуждать конкретные планы, как закончить эту войну», — добавил он (цитата по «РБК-Украина»).

Ермак выразил надежду, что команды двух президентов скоро смогут встретиться в реальном времени, поскольку важно, чтобы нова администрация максимально быстро была «глубоко в материале и проинформирована о реальной информации на поле боя».

Он выразил уверенность, что для Трампа важно завершить конфликт на Украине. При этом, по мнению Ермака, республиканец не пойдет на «какие-то шаги, чтобы сделать Америку не сильной». «А я не верю, что Америка может быть сильной, если Украина не будет сильной и не получит справедливого мира», — добавил Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Трамп хочет завершить конфликт, отвечая на вопрос о возможности окончания боевых действий в 2025 году. По его мнению, республиканец способен на это. Зеленский говорил, что Украине нужно получить гарантии безопасности для завершения конфликта.

Трамп 14 января сообщил о намерении в ближайшее время встретиться также с российским президентом Владимиром Путиным, отметив, что для этого ему нужно «попасть в офис», то есть контакты возможны только после инаугурации 20 января. Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом в любое время.

Помощник президента России Юрий Ушаков предположил, что первым этапом диалога между Путиным и Трампом может стать телефонный звонок. «Обычно приходящий во власть президент... первым осуществляет звонок», - отметил он.