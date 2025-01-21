Дональд Трамп подписал первые указы на стадионе и бросил ручки в толпу

Трамп подписал первые указы на стадионе и бросил ручки в толпу

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Президент США Дональд Трамп подписал первые указы. Он это сделал прямо на стадионе One Capital Arena, где проходила встреча нового главы государства с его сторонниками.

Организаторы поставили стол на сцене. Трамп сел за него и подписал первые указы. После этого он бросил ручки, которыми подписывал документы, в толпу людей.

Инаугурация Трампа прошла накануне, 20 января. РБК вел трансляцию.