Трамп подписал первые указы на стадионе и бросил ручки в толпу
Президент США Дональд Трамп подписал первые указы. Он это сделал прямо на стадионе One Capital Arena, где проходила встреча нового главы государства с его сторонниками.
Организаторы поставили стол на сцене. Трамп сел за него и подписал первые указы. После этого он бросил ручки, которыми подписывал документы, в толпу людей.
Инаугурация Трампа прошла накануне, 20 января. РБК вел трансляцию.
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