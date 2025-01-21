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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп подписал первые указы на стадионе и бросил ручки в толпу

Дональд Трамп подписал первые указы на стадионе и бросил ручки в толпу
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Возвращение Трампа в Белый дом

Трамп подписал первые указы на стадионе и бросил ручки в толпу
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Президент США Дональд Трамп подписал первые указы. Он это сделал прямо на стадионе One Capital Arena, где проходила встреча нового главы государства с его сторонниками.

Организаторы поставили стол на сцене. Трамп сел за него и подписал первые указы. После этого он бросил ручки, которыми подписывал документы, в толпу людей.

Инаугурация Трампа прошла накануне, 20 января. РБК вел трансляцию.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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