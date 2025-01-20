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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Речь Трампа на инаугурации полностью на русском языке. Видео

Появились кадры речи Трампа на инаугурации полностью на русском языке
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Речь Трампа на инаугурации полностью на русском языке. Видео
Video

Дональд Трамп выступил с речью на инаугурации на должность президента США. Его выступление продлилось порядка получаса. Главные заявления 47-го президента — в видео РБК.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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