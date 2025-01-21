Трамп не исключил использование армии США против банд в Мексике

Бывали и более странные вещи — так Трамп оценил возможность военных действий против мексиканских преступных группировок. Экс-шеф Пентагона рассказывал, как Трамп предлагал «просто запустить несколько ракет» и отрицать причастность

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США могут применить Вооруженные силы для борьбы с наркокартелями на территории Мексики, заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете. Трансляция шла на YouTube.

«[Это] может произойти. Случались и более странные вещи», — сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Вопрос прозвучал, когда президент подписывал указ о признании мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Со слов Трампа, «люди ждали этого годами». «Мексика, наверное, не хотела этого, но мы должны пойти на это. Они убивают наших людей», — рассказал республиканец. По его данным, наркокартели являются причиной гибели 250-300 тыс. американцев в год.

В инаугурационной речи Трамп пообещал объявить на границе с Мексикой чрезвычайное положение в связи с мигрантами, задействовать армию для их сдерживания и переименовать Мексиканский залив в Американский.

Бывший министр обороны США Марк Экспер, занимавший должность при Трампе, еще в 2022 году рассказывал, как республиканец интересовался у него возможностью нанести ракетные удары по объектам в Мексике, чтобы «уничтожить лаборатории по производству наркотиков».В ответ на возражения, со слов Экспера, Трамп сказал: «Мы могли бы просто запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории». «Никто не узнает, что это были мы», — процитировал он Трампа.

По сведениям The Rolling Stone, уже после ухода с должности президента политик спрашивал у советников насчет возможности односторонних ударов или размещении войск в соседнем государстве, на случай, если он снова однажды победит на выборах.

В 2023 году идея о военном ответе на идущий из Мексики наркотрафик приобрела популярность в Республиканской партии, отмечалоPolitico.