 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью

Минобороны: два дрона уничтожили над Московской и Ленинградской областями
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО нейтрализовали два беспилотника над территорией Московской и Ленинградской областей, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении. Минобороны отчиталось о перехвате дрона над Ленобластью впервые с начала российской военной операции на Украине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что средства ПВО в Подольском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу. По его словам, разрушений и пострадавших при падении обломков нет.

Cредства РЭБ подавили три беспилотника над Брянской областью
Политика
Фото:Google Maps

«Фонтанка» сообщала, что жители домов на Васильевском острове в Петербурге слышали звуки взрывов. По данным издания, также наблюдались сбои в расписании аэропорта Пулково: пассажирам сообщили, что объявлен план «Ковер», небо над воздушной гаванью закрыли.

Накануне вечером средства ПВО перехватили три беспилотника, а также уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» над Брянской областью, отчитывалось Минобороны. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, частично повреждены один жилой дом и здание на территории промышленного предприятия.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Минобороны Ленинградская область Московская область беспилотники дроны ПВО
Материалы по теме
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
Политика
Силы ПВО сбили беспилотник в поселке Дружба на белгородчине
Политика
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки беспилотников
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии Политика, 03:35
США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:25
В OMV заявили о риске остановки транзита российского газа через Украину Бизнес, 03:18
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью Политика, 02:52
Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК Политика, 02:38
Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН Политика, 02:36
Зеленский назвал недостаточными ресурсы всего мира для борьбы с Россией Политика, 02:02
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Собянин заявил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве Политика, 01:45
Зеленский сказал, что это он отказал во встрече Китаю, а не Китай ему Политика, 01:37
Хуситы атаковали второе американское судно в Аденском заливе Политика, 01:22
На Украине сообщили о первом применении ВСУ гибридной системы ПВО Политика, 01:07
WSJ узнала, что Китай две недели скрывал начало пандемии COVID-19 Политика, 00:58
Часть школ Белгородской области переведут на дистант из-за обстрелов Политика, 00:47
Парламент Германии проголосовал против поставок Украине ракет Taurus Политика, 00:08