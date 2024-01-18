Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью

Минобороны: два дрона уничтожили над Московской и Ленинградской областями

Средства ПВО нейтрализовали два беспилотника над территорией Московской и Ленинградской областей, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — говорится в сообщении. Минобороны отчиталось о перехвате дрона над Ленобластью впервые с начала российской военной операции на Украине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что средства ПВО в Подольском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу. По его словам, разрушений и пострадавших при падении обломков нет.

«Фонтанка» сообщала, что жители домов на Васильевском острове в Петербурге слышали звуки взрывов. По данным издания, также наблюдались сбои в расписании аэропорта Пулково: пассажирам сообщили, что объявлен план «Ковер», небо над воздушной гаванью закрыли.

Накануне вечером средства ПВО перехватили три беспилотника, а также уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» над Брянской областью, отчитывалось Минобороны. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что никто из местных жителей не пострадал, частично повреждены один жилой дом и здание на территории промышленного предприятия.